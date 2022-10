A hazai első osztály egyik legpatinásabb párharcának újabb felvonása következik szerdán 19 órakor. A felek mindezidáig 94 alkalommal találkoztak. Az összképet tekintve erősen a Rába-parti együttes felé billen a mérleg (28 Loki-siker, 5 döntetlen és 61 ETO-győzelem), s ez főként az elmúlt két évtized eredményeinek tudható be. A zöld-fehérek az ezredforduló óta nyertek 14 bajnokságot, és ötször végeztek az élen a Bajnokok Ligájában – emlékeztet a debreceni klub honlapja.

A legutóbbi DVSC-siker felelevenítéséhez egészen 2008 októberéig kell visszamenni az időben, amikor is a Loki 24–22-re győzte le a Hódosban a győri csapatot. Azon a meccsen pályára lépett és két gólt is szerzett a cívisvárosiak jelenlegi csapatkapitánya, az akkor mindössze 16 éves Hornyák Dóra. Győrből utoljára 1996 februárjában sikerült elhozni a két bajnoki pontot, igaz, akkor a 24–20-as debreceni siker megfelelt az erőviszonyoknak, hiszen a DVSC abban a szezonban – s az előzőben is – megnyerte az EHF Kupát.

Ami a közelmúltat illeti, több olyan meccset is játszott a Debrecen a világklasszisokkal teletűzdelt ETO ellen, amely után a közönség és a szakma is elismeréssel beszélt lányaink teljesítményéről. Például 2021 májusában, a Veszprém Arénában rendezett Magyar Kupa-döntőben, vagy idén májusban a legutóbbi bajnokság zárófordulójában is nagy csatára késztettük a győrieket.