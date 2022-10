Egészen egyedülálló küldetést vállalt Szabados Ádám freestlye focista, aki gyermekotthonokban élő fiatalokat edz és tanít a sportág rejtelmeire. A már évek óta Budapesten élő sportoló annak idején a Hajdúdorogi SE serdülő focicsapatának volt a jobbhátvédje, amikor 2008-ban megismerkedett a freestyle focival. – Egy olyan videót láttam, amiben Ronaldo és Ronaldinho különböző trükköket mutattak be, és annyira megtetszett, hogy egyből elkezdtem én is gyakorolni. Ezt követően rátaláltam egy magyar honlapra, amin ott voltak a különböző gyakorlatoknak a részletes leírásai. Pár hónap alatt annyira magával rántott, hogy már nem is fociztam, hanem inkább a trükköket gyakoroltam.

Az első fellépésem 2010-ben a debreceni Szent Bazil Görögkatolikus Középiskolában volt, ahova akkor jártam – mondta a freestyle-os, aki azóta kétszeres országos bajnok és tart egy világrekordot dekázásban.

Szabados Ádám rendszeresen vesz részt bemutatókon és versenyeken | Forrás: Szabados Ádám-archív

Szabados Ádám érettségi után költözött Budapestre, mert ott kezdte el egyetemi tanulmányait, de természetesen a sportot folytatta tovább. – Öt évvel ezelőtt az adventi időszakban jutott eszembe, hogy mi lenne, ha nehéz sorsú gyerekeknek kedveskednénk egy kis bemutatóval. Négy helyen léptünk fel akkor, és a Cseppkő Gyermekotthonban akkora sikert aratott, hogy az igazgató, dr. Herczeg Krisztián többet látott ebben az egészben. Ebből alakult az ki, hogy elkezdtünk rendszeresen hozzájuk járni és edzéseket tartani a gyerekeknek. Akkor léptem be a Reménysziget Sportegyesületbe és alapítottam a meg a freestyle foci szakosztályt.

Mára odáig jutottunk, hogy négy olyan tanítványom van, akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermekként versenyeken vesznek részt, nemrég például a TV2-ben, élő adásban is felléptek

– jegyezte meg.

Az edző szeretné, ha a jövőben minél több lehetősége lenne tanítványainak arra, hogy megmutassák tudásukat. – Eddig a covidos időszak miatt nagyon kevés volt a verseny, korábban 4-5 megmérettetés volt évente, most csak kettő. A 16-18 éves korosztálynak egyáltalán nem is volt idén. Azt akarjuk elérni, hogy egy évben legalább három versenyük legyen, így könnyebben be tudnánk vonzani a fiatalabbakat is. Vannak nálunk 10-14 évesek is, akik szintén nagyon ügyesek, de még fejlődniük kell – mondta a hajdúsági szakember. Kiemelte, ezért szeretnének nekik is lehetőséget biztosítani, hogy ők is meg tudják mutatni magukat, kicsit másabb körülmények között, könnyebb trükkökkel.

A terveik között szerepel, hogy minél több freestyle-találkozót szervezzenek, amire az ország minden pontjából szeretettel várnak majd jelentkezőket. Ezek is olyan alkalmak lehetnek, ahol nagyon sokat fejlődhetnek a fiatalok. Az egyik legnagyobb célkitűzésük, hogy eljussanak a fiúkkal a prágai SuperBallra, ami a minden évben megrendezett világbajnokság.

Szabados Ádám jelenleg a Cseppkő Gyermekotthonban és a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonban tart rendszeresen edzéseket a tehetséges fiataloknak. – Mind a két intézménynek a már említett dr. Herczeg Krisztián az igazgatója, és ő biztosít lehetőséget az edzésekre. A két helyen összesen több mint 25 gyerekkel gyakorlunk heti 2-3 alkalommal, igyekszünk mindenkiből a legtöbbet kihozni azáltal, hogy személyre szabottan fejlesztjük őket – fogalmazott, majd hozzátette, ezen tevékenység megsegítésére bármilyen felajánlást, támogatást nagyon szívesen fogadnak.

– Azt mondhatom, hogy amit mi a Reménysziget SE-vel véghez vittünk, az egyedülálló Európában, de talán az egész világon. Jóban vagyunk a nemzetközi szövetség képviselőivel, és ilyenről még nem hallottunk sehonnan, hogy gyermekotthonokból próbálnák a sportolókat toborozni

– jegyezte meg az edző.

A szakember kiemelte, az elsődleges céljuk nem az, hogy mindenkiből freestyle világbajnokot neveljenek. A lényeg, hogy motiválják a gyerekeket és megmutassák nekik, hogyha valamibe munkát fektetnek, akkor az kifizetődik.

– Eljutottunk arra a szintre, hogy ezektől a gyermekotthonos srácoktól aláírásokat kérnek a bemutatóik után. Tudatosul bennük, hogy a sok edzés eredménye, hogy felnéznek rájuk, és ez óriási dolog.

Nemcsak őket, hanem a többi társukat is arra sarkallja, hogy fogjanak bele, és gyakoroljanak minél többet – mondta.

Bangó Martin trükkjeit sokan figyelik | Forrás: Szabados Ádám-archív

Az edző saját bevallása szerint szerencsés volt, mert egy szerető, támogató családban nőtt fel. – Ez sajnos a gyermekotthonos fiataloknál nincs meg. Ezért gondolom, hogy fontos, amit csinálunk, mert segíthetünk nekik és kicsit terelgethetjük őket az útjukon. A gyerekek kitartását, akaraterejét és kreativitását remekül fejleszti a freestyle foci, amiből későbbi életükben rengeteget profitálhatnak. Nem volt könnyű dolgunk eleinte, hiszen nehéz volt kialakítanunk velük a bizalmat.

Sajnos többeket olyan atrocitások értek a múltban, ami miatt felhúztak maguk köré egy falat, amit nem egyszerű lebontani. Évek alatt jutottunk el odáig, hogy bátran eljönnek velünk egy bemutatóra. Nagyon büszkék vagyunk rájuk, mert szorgalmasak, szépen viselkednek és meg merik mutatni, mit tanultak.

Azt gondolom, hálásak nekünk azért, hogy olyan trükköket mutatunk nekik, amivel lenyűgözhetnek másokat, sőt, már van olyan, aki a kisebbeket elkezdte tanítgatni – árulta el Szabados Ádám, aki hiszi, hogy a fiatalok a sport által könnyeben beletanulnak a való életbe, és később ez hasznukra válik majd az útkeresésben.

Bakos Attila