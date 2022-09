A DEAC férfi kosárlabdacsapatának javában tart a felkészülése az október eleji bajnoki rajtra. Az együttes élére a nyár elején új trénert nevezett ki a vezetőség David Dedek személyében, és több játékos is érkezett a keretbe. Közülük nagy visszatérő Garamvölgyi Ákos, aki Debrecenben nevelkedett, és itt is kezdte meg profi pályafutását a Factum Sport gárdájában. A kosaras több együttesben is megfordult, végül Oroszlányból vette az irányt a cívisváros felé.

A Haon őt kérdezte az edzésekről, és arról, milyen újra a Hajdúságban. – Nagyon örülök neki, hogy újra itthon vagyok. Most járunk a két hónapos alapozásunk felénél, úgyhogy sok munka van már mögöttünk. Van azonban még bőven feladatunk ezt követően is, a héten például két felkészülési meccsünk is lesz a Nyíregyháza ellen. Erőltetett menetben vagyunk, hiszen ha elkezdődik a szezon, akkor majd heti egy mérkőzést játszunk majd jellemzően – mondta.

Az erőcsatár úgy véli, hogy még nem állt össze a csapat teljesen, de egyelőre nem is azon van a hangsúly. Szerinte fizikálisan már jó állapotban van a gárda, taktikai finomításokat még kell eszközölniük, de van még idejük, hiszen a munka felénél tartanak. – Most jön majd az a szakasz, amikor a játékelemekre helyezzük a hangsúlyt.

Egyelőre az a legfontosabb, hogy miként tudunk együtt játszani, és minél inkább megszokjuk egymást.

A Szolnok volt az első topcsapat, amelyikkel találkoztunk a felkészülési időszakban, ellenük kikaptunk öt ponttal, de ezek azok az összecsapások, amelyekből tanulni lehet – jegyezte meg.

Keményen dolgoznak

A nyár elején David Dedeket nevezte ki vezetőedzőnek a klub, Garamvölgyi Ákos elmondta, hogy a szlovén mester a kitartó munkában hisz. – Sokat edzünk, de úgy érzem, hogy jól fel van építve a munka, átlátom, hogy mit szeretne kihozni a gárdából.

Agresszív védekezés mellett futós játékot tervez, ami szerintem nekem és a srácoknak is feküdni fog, hiszen fiatal társaság vagyunk.

Keményen dolgozunk vele, már átvettük a mentalitását, és bízom benne, hogy ez megmutatkozik majd az eredményekben is – fogalmazott.

A kosaras elmondta, hogy egészen fiatalon került el Debrecenből, azóta legtöbbször nyáron és az ünnepekkor látogatott a városba. – Attól függetlenül, hogy most már nem szingli srácként, hanem családapaként jövök-megyek az utcákon a hangulat nem változott.

A Békás-tavat ugyanúgy szeretem, csak annak idején a barátokkal ültünk ki, most pedig a gyermekeimmel sétálgatunk. Ezért sem nehéz a beilleszkedés, mert érzem, hogy itthon vagyok

– hangsúlyozta.

A DEAC kosárlabdacsapata október elsején kezdi majd meg a 2022-2023-as bajnoki idényt a Sopron otthonában.

Bakos Attila