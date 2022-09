Szűk három héttel a bajnoki rajt előtt két edzőmérkőzést is játszik a DEAC kosárlabdacsapata, mindkétszer a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks lesz az ellenfél, közölte a deac.hu. Szerdán 18 órától a szabolcsiak otthonában lép pályára a Debreceni Egyetem alakulata, míg pénteken este hattól az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban játsszák a „visszavágót”. A belépés mindkét találkozóra ingyenes.

Nem a legideálisabb körülmények között készülhet eddig David Dedek együttese a 2022-23-as szezonra, hiszen az augusztus eleje óta lejátszott eddigi öt edzőmeccs egyikén sem tudtak még teljes kerettel kiállni a hajdúságiak. A csapatból többen is sérüléssel bajlódnak, a Sitku Ernő Emléktornán megsérülő Michaelyn Scott, Tóth Ádám, Garamvölgyi Ákos trió játéka továbbra is kérdéses, de a kisebb húzódással bajlódó Drodje Drenovac pályára lépése is csak a mérkőzések napján dől majd el.

A Nyíregyháza elleni edzőmeccsek előtt Mócsán Bálinttal beszélgetett a klub hivatalos honlapja.