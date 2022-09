A Debreceni VSC labdarúgócsapata a Fehérvárt fogadja szombat este 18 óra 15 perctől a Nagyerdei Stadionban. Az OTP Bank Liga 7. fordulójának úgy megy neki a Loki, hogy eddig négy döntetlent ért el, két alkalommal pedig vereséget szenvedett. Ennek is betudható az, hogy – amint arról beszámoltunk – már nem Joao Janeiro a DVSC vezetőedzője. Helyét ideiglenesen Dombi Tibor vette át a kispadon Madar Csaba, Száraz Ádám és Balogh János segítségével.

A találkozó előtt a HAON meglátogatta az együttest egyik edzésén, ami után az előző fordulóban fantasztikus gólt szerző Bévárdi Zsombor nyilatkozott. – Azt mindenki látja, hogy nem vagyunk egyszerű szituációban, a mentális és fizikai fáradtság jelei mutatkoztak a csapaton. A sűrű menetrend miatt ezen a héten túl sokat nem tudtunk dolgozni, de meg kell próbálnunk mindent a hétvégi bajnokin. Bravúrokra van szükségünk, mert igen nehéz a helyzetünk, de én bizakodóan várom a találkozót. Remélem, hogy pozitív töltettel lép pályára a gárda, hiszen minden áron el kell kezdenünk gyűjtögetni a pontokat – fogalmazott.

A futballista kihangsúlyozta, hogy a társaknak nagy szükségük van egymásra. Elmondta, hogy összetartó az együttes, az újak is hamar be tudtak illeszkedni a keretbe.

– Meg kell találni azokat a pontokat, amikben tudjuk egymást segíteni, és főként mentálisan kell felkészülnünk a ránk váró kihívásra, mert az lesz a döntő tényező

– jegyezte meg.

Az aktuális ellenfél Fehérvár sem kezdte úgy az idényt, ahogy abban bíztak a gárdánál, hiszen első négy meccséből csak egyet nyert meg, három alkalommal vereséget szenvedett. Legutóbb, szerdán azonban a Kecskemét elleni összecsapást követően ismét győztesen hagyta el a pályát Michael Boris legénysége, ez erőt adhat nekik a folytatásra.

A két együttes elmúlt évekbeli mérlege hatalmas Vidi fölényt mutat, viszont februárban egy 2–1-es fehérvári győzelemmel sikerült a Lokinak megtörnie a több mint hét éven keresztül húzódó bajnoki nyeretlenséget a riválisával szemben.

Ez a teher tehát már nem nyomja a debreceni vállakat, de ahogy Bévárdi Zsombor is említette, most is hatalmas szükség lenne a három pontra. A DVSC szélsője ejtett néhány szót a Fehérvárról is. – Tudjuk, hogy a három belső védős rendszert preferájlák, ebből is készültünk a héten, ehhez igazítjuk a taktikai hadrendünket. Ugyan kevés időnk volt, de igyekeztünk a lehető legalaposabban felkészülni belőlük – mondta. Kiemelte, hogy elképesztően nehéz összecsapás vár rájuk, de készen állnak, hogy bravúros eredményt érjenek el.

