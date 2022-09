A hétvégén szünetelnek a labdarúgó első, másod- és harmadosztályú bajnokságai, mert elérkeztünk a Magyar Kupa harmadik fordulójához. A hajdú-bihari együttesek közül három csapatnak is szoríthatunk a hétvégén. Eddig a harmadvonalban és az annál alacsonyabb osztályokban szereplő klubok mérkőztek meg egymással az első két játéknapon, az így kialakult 32-es mezőnyhöz csatlakozik a szintén, összesen 32 NB I.-es és NB II.-es gárda.

Most kezdi szereplését tehát a Debreceni VSC is az idei kiírásban, amely eddigi története során nyolcszor jutott döntőbe, ebből hat alkalommal el is hódította a serleget – utoljára 2013-ban. Azóta a Loki négyszer is ott volt a legjobb négyes mezőnyben, a fináléba azonban rendre nem sikerült bejutnia. Az ideiglenesen Dombi Tibor által irányított együttes a NB III. Közép csoportjában jelenleg a 11. helyen álló Dabas otthonában lép pályára vasárnap 15 órától. A megbízott edző a dvsc.hu-nak adott interjújában azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a két osztálynyi különbségtől függetlenül egyáltalán nemszabad félvállról venni az ellenfelet.

– A hazaiak biztosan nagyon lelkesen fognak futballozni, nekünk pedig fel kell nőnünk ehhez a lelkesedéshez.

Minden ezen fog múlni, ha ezt megtesszük, akkor nem lehet gond, mert képességekben jobbak vagyunk, egyébként nagyon keserves tud lenni minden ilyen kupameccs. Tavaly is megszenvedtünk például Veszprémben, csak 1-0-ra tudtunk nyerni az NB III.-as vetélytárs otthonában, majd az akkor NB II.-es Kecskemét ellen ki is estünk. Az lesz a legfontosabb, hogy milyen lesz a hozzáállásunk, mert nem vagyunk annyira jó csapat, hogy negyedgőzzel játszva továbbjussunk. Nincs már akkora különbség az NB III. és az NB I. között, mint régen, oda kell figyelnünk – nyilatkozta Dombi Tibor a klub honlapjának.

Bizakodva várhatják a meccset

A másik cívisvárosi együttes, a DEAC ismerős csapathoz látogat szombaton délután 15 órától, hiszen a Jászberény is az NB III. Keleti csoportjában vitézkedik. A jászsági gárda a megyei I. osztályú Kalocsát búcsúztatta ez előző körben, de jelenleg nincs jó formában az együttes. Első nyolc bajnokijából hat alkalommal vereséget szenvedett egy győzelme és egy döntetlenje mellett. Sándor Tamás tanítványai viszont legutóbbi három összecsapásukat megnyerték, így bizakodva várhatják az összecsapást.

Csodára készülnek

Az idény egyik bravúrteljesítménye ahhoz a megyei I. osztályban vitézkedő Monostorpályihoz köthető, amely az előző körben az NB III. Keleti csoportos Tiszaújvárost búcsúztatta. Ezzel a történelmi sikerrel az együttes bejutott a legjobb 64-es mezőnybe, majd a sorsoláson nem kisebb ellenfelet kapott, mint a Nyíregyházát. A szebb napokat is megélt Szabolcs megyeiek évek óta küzdenek az élvonalba jutásért, ettől függetlenül ők a párharc esélyesei. A Monostorpályi SE azonban már ebben a kiírásban is bizonyította, hogy mire képes, az biztos, hogy remek hangulatú találkozóra lehet számítani vasárnap délután 15 órától a monostorpályi Vágó András Sporttelepen.

BA