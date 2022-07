A hosszú előkészületeket követően kezdetét veszi a debreceni U17-es női kosárlabda-világbajnokság. Az esemény előkészületeiről – aminek a Főnix Aréna és az Oláh Gábor utcai sportcsarnok ad otthont – korábban már Becsky István, a szervezőbizottság elnöke beszélt lapunknak.

Ezúttal azonban a magyar válogatott esélyeiről kérdeztük Tankó Istvánt, aki technikai vezetőként dolgozik a csapatnál.

A szakember 2019 nyarán került Völgyi Péter és Iványi Dalma mellé az együtteshez, egyébként pedig a DEAC-Tungsramnál is hasonló feladatokat lát el. – Június elején kezdtünk el edzeni Fehérváron, és utána jöttünk át Debrecenbe. Sajnos sorozatos sérülések hátráltattak minket, a legjobbjaink közül is volt, akitől meg kellett válnunk a saját egészsége érdekében. Ettől függetlenül nagyon jó a közösség, a lányok képesek egymásért harcolni a pályán, ezt meg is mutatták az előző két felkészülési meccsen, amelyeken nagy arányú győzelmeket arattak Új-Zéland és Egyiptom ellen – mondta.

Tavaly az U19-es női válogatott fantasztikus produkcióval világbajnoki bronzérmet szerzett ugyancsak Debrecenben.

– Akkor is itt voltam a válogatottal, úgyhogy tudtam mesélni az U17-es lányoknak bőven a 2021-es menetelésről. Szeretnék megismételni ezt a bravúrt, hogy átélhessék azt a szeretetet, amit a nagyobbak kaptak a várostól – fogalmazott.

Tankó István a válogatott céljairól is beszélt a Naplónak.

– Nem hiszem, hogy Völgyi Péter bármilyen konkrétumot megfogalmazott volna. Azonban nagyon fontos, hogy jól szerepeljünk a csoportkörben, és a negyedik meccsünket, ha meg tudjuk nyerni, akkor az első nyolc közé bekerülhetünk. A mi águnkon sok kifejezetten erős és európai gárda van, ezért ha bejutunk a nyolcba, elképzelhető, hogy kicsit „gyengébb” vetélytársat kaphatunk. A tavalyi példa is mutatja, hogy onnantól kezdve már bármi megtörténhet – hangsúlyozta.

A magyar válogatott szombaton 17 óra 30 perckor kezdi meg a szereplését az U17-es női világbajnokságon a Főnix Arénában, ahol Belgium lesz az ellenfél.

