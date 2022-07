Hatalmas lehetőség kapujában Matkó Réka, aki nemrég a virginiai James Madison University-re nyert felvételt. A fiatal lány ezzel nemcsak egyetemistává, de a neves amerikai egyetem teniszcsapatának tagjává válik augusztustól. A nagy esély mögötti dolgos évekről, és az előtte álló tervekről lapunknak adott interjút a 18 éves sportoló.

Mikor döntötted el, hogy teniszező leszel?

Azt hiszem, attól a pillanattól kezdve a pályán voltam, hogy megtettem az első lépéseimet. Nem viccelek: az édesapám állandóan teniszezett, a bátyámmal gyakorolgattak a DEAC pályán, én pedig már 2-3 évesen be akartam szállni. Az elején persze csak szedtem a labdákat, de már a homokozó helyett (ahol a többi kisgyerek babázott) is a teniszpálya mellett felgyűlt salakban játszottam a labdás dobozzal, hogy közel legyek. Majd apránként becsatlakoztam a családi sportnapokba, végül elkezdtem edzésekre járni. Hét-nyolc éves koromban tudtam meg, hogy a tenisszel akár Amerikába is kijuthatok egy egyetemre. Onnantól tudtam, erre teszem fel az életemet. Sokan mondták már egészen fiatal koromban, hogy akár profi is lehetek, elsőként azonban mindenképpen szeretnék elvégezni egy egyetemet. Más, híressé vált teniszező is választotta már ezt az utat, és szerencsére most nekem is megadatott. Pénzügyi szakon fogok tanulni a James Madison University-n, Virginiában, miközben a helyi teniszcsapat tagja leszek. A gazdasági tanulmányok mindig is érdekeltek, matekos beállítottságú vagyok, ráadásul az ösztöndíj miatt a teniszt sem kell háttérbe szorítanom.

Az egyetem talált rád, vagy célirányosan kerested őket?

Sok edzővel tárgyaltam egy ügynökségen keresztül, akik segítettek kiválasztani a megfelelő állomáshelyet. A verseny-, illetve a tanulmányi eredményeim is jók voltak, így a több mint félszáz egyetem közül – akikkel beszéltem – végül válogathattam is. Virginiában nagyon szimpatikus volt az edző, akivel együtt dolgozunk majd, ami talán a legfontosabb egy ilyen döntés meghozatalakor. Ha ugyanis rossz edzőt választunk, a hangulatunkat, egyben a formánkat is leronthatja, mert – tanulmányok ide vagy oda – vele fogjuk eltölteni az időnk nagy részét. Száz százalékos ösztöndíjat kaptam, a felszereléstől az iskolai tandíjon át a szállásomig mindent állnak, a helyi campuson lakok majd egy román teniszezőlánnyal. Már fél éve megismerkedtünk, alig várjuk, hogy végre csapattársak legyünk. Augusztus közepén utazom ki, hogy elkezdjem a négy éves képzést. A világversenyeken való részvétel nagyon költséges, ezért sem indultam el a nagyvilágba tervek nélkül. Ha egyetem után teszem ezt, már lesz valami a kezemben, amihez mindig nyúlhatok. Egy amerikai diploma, amivel bárhol el tudok majd helyezkedni.