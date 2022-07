A Debreceni VSC labdarúgócsapata vasárnap délután 15 óra 45 perctől kezdi meg a szereplését Kisvárdán, az OTP Bank Ligában. Ahogy arról korábban már többször is írtunk, a Loki nagy változásokon esett át a nyáron, a új vezetőség került a klub élére, illetve az edző személye is változott.

Az elmúlt évek debreceni sportéletének egyik meghatározó személyisége, Makray Balázs – aki korábban már betöltötte ezt a tisztséget – lett a cégvezető. Ő beszélt a Haonnak a szezonkezdet kapcsán. – A futballvilágban jártasak tudják, hogy minden évben június 30-al kis túlzással a takarítótól kezdve a játékosokon át mindenkinek lejár a szerződése. Rengeteg papírt kellett átnézni, újragondolni, illetve intéztük az átadás-átvételi procedúrákat az előző vezetőséggel – szerencsére ez teljesen korrekt módon lezajlott. Ezen kívül az elsődleges feladatunk az volt, hogy a csapat körüli dolgokat stabilizáljuk. Új stábra bíztuk a szakmai munkát, beiktattunk egy ausztriai edzőtábort a felkészülési időszakba, és a keretet is meg kellett erősítenünk. Ez utóbbival szerintem jól haladtunk, bár még nincs teljesen vége – mondta.

A DVSC-hez többnyire fiatal, tehetséges külföldi labdarúgók érkeztek az előző néhány hétben. – Továbbra is a debreceni magra alapozunk, de jöhetnek olyan nagy potenciállal rendelkező légiósok is, akik hosszú távon erősségei lehetnek a gárdának. Ezen játékosok esetleges későbbi értékesítésekor a klub és a futballista is jól járhat majd. De itt van például Dusan Lagator, egy sok tapasztalattal rendelkező válogatott focista, aki a rutinjával segíthet majd a gárdának. Alapvetően azonban, az elképzelésünk az, hogy a fiatalabb korosztályból érkezzen hozzánk.

Természetesen a debreceni fiatalok beépítése továbbra is a fő céljaink között van

– hangsúlyozta. A szakember a kisvárdai találkozót illetően gratulált az ellenfélnek az Európa Konferencia Liga selejtezőjében való továbbjutásához. – A Kajrat Almatinak nagy neve van a nemzetközi labdarúgásban, és ezt a csapatot kettős győzelemmel búcsúztatni nagyon szép eredmény. Ettől függetlenül úgy érkezünk meg, hogy szeretnénk megnyerni a nyitómeccsünket. Győzzön a jobb, és remélhetőleg mi leszünk azok – tette hozzá.

Makray Balázs bizakodva tekint a jövőbe. – Az átigazolási időszak augusztus 31-ig tart, addig szépen kialakul a keret. Ez most egy formálódási folyamat a csapat és a cég szempontjából is. Egyértelműen optimista vagyok, de én hosszabb távon tekintek erre. Nem fogunk egyik napról a másikra látványosan megindulni, mert fokozatosan igyekszünk emelni a szintet. Ehhez kérjük mindenkinek a türelmét és támogatását, mert biztos vagyok benne, hogy a projekt maga előre fogja vinni a klubot – mondta a szakember.

A klub vezetősége kifejezett elvárásokat nem támasztott a csapat felé erre az idényre. A cégvezető azt szeretné, ha a Lokinak nem kellene a tabellán folyamatosan maga mögé nézegetnie a kieséstől fenyegetve. Stabil teljesítményt vár, amivel a piros-fehérek ott lehetnek a bajnokság középmezőnyében, ahonnan lehet előre „kacsingatni”.

A váltáskor az új menedzsment a támogatói kör bővítését is kitűzte célként maga elé. – Folyamatos és biztató egyeztetéseink vannak. Remélhetőleg hamarosan új szponzorokkal kapcsolatban is tehetünk majd bejelentéseket. Örömteli, hogy a stadion skyboxai közül egy kivételével mindegyiket értékesítettük, ez is egy fontos támogatási forma – jegyezte meg.

Makray Balázs a DVSC Labdarúgó Akadémiával kapcsolatban elmondta, hogy ismét Herczeg András felel majd a szakmai munka irányításáért. – Ő egy olyan szakember, aki már sokat bizonyított utánpótlás és felnőtt szinten is, biztos vagyok benne, hogy a személye és tudása segíteni fog az akadémia felemelésében. Ezen kívül körvonalazódik egy nemzetközi kapcsolat, hogy a munka színvonalát még inkább erősíteni tudjuk, hiszen a debreceni fiatalok képzése és a nevelése a legfontosabb feladataink között van. Minél többen csatlakozhatnak a felnőtt csapatba az utánpótlásból, annál jobb – fejtette ki. A cégvezető hozzátette, ha lesz olyan focista, aki NB I.-es szinten is kitűnik, akkor az ő, és a magyar futball érdekét is az szolgálja, ha tovább tud lépni egy olyan bajnokságba, ahol még inkább fejlődhet. Hangsúlyozta, hogy ezt a folyamatot nekik támogatniuk kell és meg is teszik majd.

Bakos Attila