A hétvégén kezdődik Magyarországon a 19. vizes világbajnokság. Eredetileg a japán Fukuokában került volna sor a versenyre, azonban a város vezetősége január végén jelezte, hogy 2021 után idén sem tudják megrendezni. Az országban kialakult koronavírus-helyzet miatt kénytelenek voltak újabb egy évvel eltolni. A vizes sportok nemzetközi szövetsége (FINA) aztán február elején jelentette be, hogy ettől függetlenül rendeznek 2022-ben is vb-t, méghozzá Budapest lesz a házigazda, több vidéki helyszínnel – köztük Debrecennel – kiegészülve.

A szombaton startoló eseményen a Hajdú-Bihar megyeiek a Debreceni Sportcentrumot képviselő Senánszky Petráért izgulhatnak majd különösen, aki egyéniben 50 méter női gyorsúszásban, illetve a 4x100 méteres magyar női gyorsváltó tagjaként áll majd a rajtkőre. A cívisvárosi sportolónak nem a hagyományos, hanem az uszonyosúszás a fő profilja, azonban az utóbbi időben már megszokhattuk tőle, hogy rendszeresen megméretteti magát „sima” úszásban is.

A gyakran „sellőlányként” is aposztrofált világklasszis uszonyosúszó idei legfontosabb viadala a július második hetében kezdődő Világjátékok lesz, ahova az 50 és 100 méteres uszonyos gyors címvédőjeként és világcsúcstartójaként érkezik majd. Azonban addig várnak még rá kihívások a budapesti Duna Arénában is. Senánszky Petra a Hajdú-bihari Naplónak beszélt az eddigi felkészüléséről és a világbajnoksággal kapcsolatos várakozásairól. – Úgy érzem, hogy szépen haladunk a munkával, bár – ahogy már korábban említettem – nem kifejezetten a vizes vb-re készülök ezen a nyáron. Ettől függetlenül bízom benne, hogy formában leszek, és bízom benne, hogy jó időt fogok úszni mind a két számban. Nagyon örülök neki, hogy részese lehetek ennek a versenynek, azt sajnálom, hogy nem igazán ideális számomra a dátum. Biztos vagyok benne, hogy óriási élmény lesz, kicsit izgulok is, mert tudom, hogy rengetegen lesznek a lelátókon – árulta el.

Már közel járt

A debreceni sportoló bízik benne, hogy 4x100 méteren a női gyors váltóval döntőbe kerülnek majd. – Erős a mezőny, úgyhogy nem könnyű feladat. Szeretnék 55 másodpercen belül lenni, azzal megúsznám a legjobbamat. Az 50 gyorson pedig a középdöntőbe jutás a nagy célom, de ott is kifejezetten nehéz dolgom lesz. Maximalistán állok hozzá, ezért szeretném megdönteni az országos csúcsot, amit 2014 óta Hosszú Katinka tart 24,89-cel. Tavaly már nagyon közel jártam, akkor 24,95-öt úsztam az Európa-bajnokságon – mondta.

A Debreceni Sportuszodában már zajlanak az előkészületek, mivel a Zákány utcai létesítmény ad majd otthont több női és férfi vízilabdameccsnek is a vizes vb során. A Világjátékok-győztes uszonyos elmondta, hogy emiatt csütörtökig Szentesen készültek, illetve arról is említést tett, hogy miként egyeztetik össze a különböző edzésformákat. – Nincs külön tréning, hanem ha uszony nélkül úszom le a sorozatokat, utána más gyakorlathoz felveszem – avatott be minket, majd hozzátette, hogy mivel a magyar életmentő csapatnak is a tagja lesz a Világjátékokon, ezért váltóúszást is be kell iktatniuk alkalomadtán a programba. – Kicsit megnehezítettem a saját dolgomat ezzel, hogy ennyi mindenre kell figyelni, de élvezem a kihívásokat – tette hozzá.

Csodálkoznak majd

Senánszky Petra a világbajnokság nyitónapján, szombaton már medencébe is ugrik, ugyanis akkor szerepel a programban 4x100 méteres női gyorsváltó. Az egyéni száma, az 50 méteres gyors azonban majd csak jövő héten pénteken lesz, a két megmérettetés között pedig a fővárosban készül tovább. – Mivel otthon az uszodába nem tudunk menni, ezért maradok Budapesten, így a legideálisabb. Igyekszem majd alkalmat keríteni arra, hogy néha az uszonyt is felvegyem, a többiek lehet csodálkoznak majd, hogy mit csinálok, de annyi baj legyen – mondta.

A debreceni sportoló elárulta, ha tehetné, az egész világbajnokságot végignézné a helyszínen és szurkolna honfitársainak, ez viszont attól függ, hogy milyen időpontokban jut majd edzési lehetőséghez.

Bakos Attila