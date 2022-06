Javában zajlik az élet a Debreceni Sportuszodában, hiszen – ahogy arról már korábban többször írtunk – a budapesti vizes világbajnokság vízilabdatornáinak jó néhány mérkőzését a cívisváros látja vendégül. A férfi és női mezőnyből is egyaránt a B csoport válogatottjai küzdenek a továbbjutásért a Zákány utcán. A szerdai napon a FINA elnöke, Husszein al-Musszalam is látogatást tett a létesítményben, és csak dicsérni tudta az ott folyó munkát. Ez az eseményen fáradhatatlanul dolgozók érdeme, akiket Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési igazgatója koordinál nap mint nap. Ő beszélt a feladatokról és eddigi tapasztalatairól a Hajdú-bihari Naplónak.

– Az uszoda kapcsán több átalakításra is szükség volt, mert mégiscsak egy világbajnokságról van szó, és a nemzetközi stábok elvárásainak mindenben szerettünk volna megfelelni. A bírói emelvény, a zsűriasztalok, illetve a hatalmas LED-falak is mind a vb előírásai szerint lettek kialakítva. A külső területeken is nagy előkészületeket igényelt a torna, hiszen a megnövekedett áramellátási igényeket, és a televíziós közvetítőkocsik fogadását is meg kellett oldanunk – árult el néhány részletet a háttérben zajló munkáról.

Kalmár Róbert | Forrás: Napló-archív

A cívisvárosban összesen nyolc – négy női és négy férfi – válogatott mérkőzéseit rendezik meg ezen a héten, azonban nemcsak a meccsek, hanem az edzések alkalmával is szüksége van a csapatoknak a vízre. – Az összecsapások kezdetéig az uszodában tréningezhetnek a játékosok, délutánonként pedig az Aquaticum Strand kinti medencéje van nekik kijelölve, ahol egészen este 20 óráig készülhetnek – mondta a szakember.

Kalmár Róberték feladata az is, hogy az együtteseknek biztosítsák a hotelből az eljutást a Zákány utcára, illetve az, hogy a találkozók előtti különböző protokollok zökkenőmentesen menjenek végbe.

A pólósok már nagyjából két órával a kezdősípszó előtt megérkeznek az uszodába, átöltöznek, majd kezdik a melegítést. Időközben már nyílnak a kapuk a szurkolók előtt, addigra a takarítást elvégzik, és a biztonsági szolgálatnak is készen kell állnia.A szervezésért felelős szakember pozitív visszajelzéseket kapott az itt tartózkodó stáboktól.

Jól érzik magukat, tetszik nekik a dizájn is, ami ki lett alakítva. Szerintem, aki kilátogat, az biztosan büszke arra, hogy teljes mértékben hozza a vb-színvonalat az uszodánk, és külön öröm, hogy ilyen formában ismerheti meg a nagyvilág

– fogalmazott.

Bakos Attila