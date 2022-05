Balmazújvárosi FC–Hajdúböszörményi TE 8–0 (4–0)

350 néző. Vezette: Nagy L. (Pósa Zs., Nagy T.)

Balmazújvárosi FC: Csorvási T. (Nagy I.), Rőth A. (Bajusz M.), Molnár Sz. (Rákos B.), Tóth G. (Bóz A.), Galla P. (Sallai Cs.), Kerekes B., Nagy Z. (Silling M.), Urbin P. (Miterkó B.), Bokros T., Fodor T., Sándor H. Edző: Lajos Ferenc

Hajdúböszörményi TE: Tóth Cs., Pásztor D. (Máthé G.), Ignáth T., Papp N., Forgó P., Szilágyi M. (Hutka D.), Gyarmati Z. (Reszler Zs.), Kocsis L. (Mizsei Sz.), Szabó M. (Nagy Sz.), Dénes S., Bányász A. Edző: Tóth Csaba

Gól: Fodor T. Rőth A. (3), Sándor H., Miterkó B., Silling M., Kerekes B. Jók: Bokros T., Rőth A., Kerekes B., Tóth G., Urbin P., illetve Ignáth T.

Lajos Ferenc: A csapat a mai mérkőzéssel megkoronázta az egész éves teljesítményét. Éremosztáshoz méltóan, nagy fölényben játszott és látványos győzelmet aratott, de még van feladatunk, kupameccset is meg akarjuk nyerni, illetve próbáljuk megnyerni az osztályozó mérkőzést.

Tóth Csaba: Nem tudtuk megnehezíteni a hazaiak dolgát, ilyen arányban is megérdemelten nyertek. Gratulálok az Újvárosnak a bajnoki címhez, sok sikert nekik a továbbiakban!

Bocskai SE–Püspökladányi LE 4–1 (0–1)

100 néző. Vezette: Takács I. (Puskás Z., Benedek Zs.)

Bocskai SE: Bányai Cs., Vincze V., Nánási D., Nagy N., Károlyi A. (Kiss T.), Kolompár R., Kolompár K., Nemes E., Szabó K., Sándor B., Kolompár J. Edző: Varga Zsolt

Püspökladányi LE: Kunkli Z., Szabó P., Nagy V., Csáti I., Ferenczi L., Török T., Dajka L. (Horváth I.), Veres S. (Barabás J.), Szabó B., Berde M., Daróczi D. Edző: Szabó Máté

Gól: Nemes E., Szabó K., Kolompár R. (2), illetve Dajka L. Jók: Kolompár R. (a mezőny legjobbja), Kolompár J, Szabó K. ,illetve Csáti I.

Varga Zsolt: A múlt heti játékunkat nem tudtuk lekopizni, de az eredményesség ma nem maradt el. Ez történik, ha csapatként próbálunk viselkedni a pályán. Ezt köszönöm. Erre lehet majd alapozni a jövőben.

Szabó Máté: Pontosan 9 hiányzóval indultunk neki a mérkőzésnek! A pozitívum, hogy egy embert kivéve csak püspökladányi játékos alkotta a keretünket, a többségük 20 éven aluli, valahol erről szólna a megyei futball! Sajnos mégsem erről szól, így jövőre nekünk is erősíteni kell! 1-1-nél büntetőt hibáztunk és ziccereink voltak, a futball törvényszerűsége pedig büntetett!

Sárrétudvari KSE–BUSE 3–3 (0–1)

100 néző. Vezette: Bakos J. (Zsótér R., Los R.)

Sárrétudvari KSE: Kiss B., Szabó T., Kiss Cs., Rostás R. (Erős L.), Füleki B., Vass Á., Nagy L. (Vincze Cs.), Faragó Gy., Kiss D., Rostás D. (Németh Z.), Nagy M. Edző: Földesi Ambrus

BUSE: Alimán Gy., Kardos I., Nagy B., Békési D., Csordás J., Polonio-Guerreiro J., Pal K. (Korcsmáros B.), Nagy K., Ertsey Zs., Ékes G., Erdei K. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Kiss D., Vass Á., Füleki B., illetve Nagy B., Ertsey Zs., Nagy K. Jók: mindenki

Földesi Ambrus: Tét nélküli mérkőzésen mindkét csapat futballozni akart, és ez lett az eredménye.

Szitkó Róbert: Még nem nyilatkozott

Hajdúnánás FK–Egyeki SBSE 6–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Dobi Zs. (Pál G., Kiss A.)

Hajdúnánás FK: Kanócz B. (Pájersi J.), Papp L., Bencze D. (Uri M.), Tóth B., Vadász L. (Ilyés B.), Kiss L., Linzenbold Zs. (Csatári D.), Újvári Zs., Lakatos N., Fodor J., Bohács B. Edző: Daróczi Péter

Egyeki SBSE: Kalóz I., Kecskés G., Zsólyomi D. (Fekete S.), Nagy T., Farkas Z., Újvári K., Kardos M., Mester T., Tóth Sz., Torma S., Farkas Z. Edző: Farkas Zoltán

Gól: Újvári Zs. (5), Uri M.

Daróczi Péter: Még nem nyilatkozott

Farkas Zoltán: Rendkívül tartalékosan álltunk fel, ami az első félidőben nem nagyon látszott. Úgy gondolom, hogy az egy vállalható x-es félidő volt. Viszont a félidő közepén megsérült a csapatkapitányunk, ami úgy érzem, nagyban befolyásolta a mérkőzést, igaz a 60. perig sántikált a pályán, de nem tudta hozni a tőle elvárhatót. Szomorú, hogy ilyen pályán kellett játszanunk, hiszen a sérülés oka az volt, a pálya talaja. Ettől függetlenül az első 3 gólt óriási egyéni hibák előzték meg, amit ezen a szinten büntetnek, a végére meg a szokásos szétesésünket produkáltuk, így fölényesen nyertek a hazaiak. Az a szomorú, hogy az ősszel kísértetiesen hasonló mérkőzést játszottunk, valamiért ez a nánási csapat nem fekszik nekünk. Gratulálok nekik, megérdemelten nyertek.

Hajdúsámson–Derecskei LSE 3–0 (0–0)

250 néző. Vezette: Bendik T. (Szűcs L., Kozma M.)

Hajdúsámson: Magas M., Kiss J. (Molnár Á.), Balla B., Nagy I. (Tóth B.), Halász Z., Bordás Á., Preku D., Mertin L. (Dávid T.), Faragó B., Szabó B. (Tóth G.), Kiss R. Edző: Halász Zoltán

Derecskei LSE: Fülöp G., Szilágyi M., Bun R., Alimán J., Komjáti D., Papp Á., Bozsányi T., Csizmadia Cs. (Menyhárt N.), Burkus D., Horváth G., Sinka M. (Makula Cs.) Edző: Szép Sándor

Gól: Szabó B. (2), Molnár Á. Jók: Magas M., illetve Burkus D.

Halász Zoltán: Az első félidőben a hatalmas szél miatt mindkét csapat sok hibával játszott, de a kapuk előtt is adódtak lehetőségek. A második játékrészt remekül kezdtük, gyorsan szereztünk 2 gólt, majd kapusunk büntetőt védett, így nagy lépést tettünk egy bravúros eredmény elérése felé. Köszönjük szurkolóink egész éves támogatását!

Szép Sándor: Minden 10. mérkőzés után fogunk vereséget szenvedni, akkor elégedettek leszünk. A tegnapi mérkőzésben is több volt, az első félidőben több lehetőségünk is volt a gólszerzésre, de ezekkel nem éltünk. A második félidőben pedig jött Süni.

Monostorpályi SE–DASE 3–1 (1–0)

150 néző. Vezette: Varga Gy. (László J., Papp J.)

Monostorpályi SE: Bákonyi N. (Szabó I.), Bojti Á. (Gyöngy T.), Nyilas Sz. (Erdős B.), Kónya M. (Bodnár I.), Rostás G., Gyügyei Z., Illés D., Sós D., Bacsó A., Szilágyi A., Csirkés I. (Varga B.) Edző: Bereczky Bence

DASE: Kerekréti G., Nagy B., Éder B. (Éles M.), Nagy L., Fényi B., Csák Zs. (Hegedűs Gy.), Szabó J. (Dobos Á.), Éder G. (Kang J.), Bucz (Győri R.), Ramakhutla S. (Deák Z.), Ibrahim K. Edző: Kovács Miklós

Gól: Bojti Á., Gyügyei Z., Kónya M., illetve Ibrahim K.

Bereczky Bence: Győztünk! Szezon előtt több kulcsemberünk távozott, voltak, akik lenéztek minket. Megmutattuk, hogy munkával és csapategységgel bármit el lehet érni, ezüstérmesek lettünk, szerdán döntőt játszunk a megyei kupában. Ifi csapatunk is második helyen zárt, serdülőink is biztosan érmesek, ott az érem színe még kérdéses. Azt hiszem, hogy minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy valamit nem csinálunk rosszul, a megyei első osztály legkisebb lélekszámú csapataként értük el mindezt. Köszönöm a srácoknak az idei évet, és mindenkinek, aki segítette a csapatot. Lila bácsit méltón búcsúztattuk, belerakta az érzést a labdába a kezdőrúgásnál, köszönünk neki mindent! Hajrá Monostor!

Kovács Miklós: Még nem nyilatkozott