Vívás. Hétvégén Budapest adott otthont a 23 év alatti kardvívók európai körversenyének. Ezen a megmérettetésen ugyan idősebb versenyzők is indulhattak, azonban a ranglistába csak a korosztályos vívók eredménye számított bele. Battai Sugár Katinka kis betegséggel küzdve is átgázolt a mezőnyön, és magabiztos vívással szerzett aranyérmet. A DEAC másik vívója, Tóth Liliána a nyolcaddöntőig jutott – számolt be a klub.

– Nagyon örülök a győzelemnek, még akkor is, ha ez nem látszik rajtam. Kicsit betegeskedem, aludni sem nagyon bírtam az éjszaka, de szerencsére mindezt nem éreztem a páston. Jól kezdtem ezt az időszakot, hétfőtől pedig jöhetnek az érettségik! Egészen péntekig lesznek a vizsgáim, úgyhogy a tunéziai világkupaversenyen egyéniben nem is tudok indulni, ám az érettségi után repülőre ülök péntek éjjel, és a vasárnapi csapatversenyen már ott leszek – fogalmazott a Magyar Vívó Szövetség honlapjának Battai Sugár Katinka.

A még fiatalabbak a szolnoki U15-ös világbajnokságon szerepeltek, ahol Sápi Áron párbajtőrben hozott el bronzérmet, amíg Czill Soma a kardvívók izgalmas döntőjét követően állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Halasi-Kovács Anna a hölgyek között az 5. helyen végzett.