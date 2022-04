A freestyle foci egy viszonylag fiatal sportág, amely a hagyományos labdarúgás oldalhajtásaként indult, ám az elmúlt két évtizedben önálló gyökeret eresztett. Ennek ellenére mindmáig rendszeresen összemossák a világ legnépszerűbb csapatsportjával, holott a labdát és a cipőt leszámítva nem sok közös van bennük. Ezek után nem meglepő, hogy amikor hazánk egyik legeredményesebb freestylerét kérdezem labdarúgó múltjáról, válaszként azt kapom, hogy neki olyan nincsen. – Sohasem sportoltam intézményes keretek között. Nem tudok focizni, és nem is követem a labdarúgást. Mint sokan mások, a freestyle focival én is akkor ismerkedtem meg, amikor elérhetővé vált számomra az internet. A freestyle trükkök ugyanis éppen ebben a korszakban, a 2000-es évek elején tűntek fel a reklámfilmekben, amelyek a világháló használatának terjedésével egyre több embert, köztük engem is lenyűgöztek. Máskülönben nehéz megmondani, honnan ered a sportág, hiszen bizonyos pionír elemek már az 1940-1950-es évek cirkuszi produkcióiban is megjelentek, nem beszélve arról, amikor a nagy labdarúgó legendák, Diego Maradona vagy Puskás Öcsi bemelegítést gyanánt fejelgettek és dekázgattak a pályán. Ezek a mozdulatok mind visszaköszönnek a freestyle fociban, csak immár tudatosan egymásra építve – elevenítette fel a kezdeteket.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Keresztesi Róbert gyakorlatilag a nulláról, a saját erejére és kitartására támaszkodva alakította ki jól bevált trükkarzenálját, amit azóta is folyamatosan fejleszt. – Valamikor 2006-2007 környékén rátaláltam egy magyar honlapra, a freestyle foci akkoriban egy-két éve már önálló sportágként is jelen volt Magyarországon. Amikor a videók alapján elsajátítottam egy-két alaptrükköt, elindult a lavina.

Roppant motiváló volt, hogy saját erőből sikerült megtanulnom azokat az elemet, amik eleinte lehetetlennek tűntek. Hittem magamban, és azóta is töretlenül gyakorolok.

A folyamatos újításra való törekvést pedig az táplálja, hogy rendszeresen vállalok utcai fellépéseket a hajdúszoboszlói nyári estéken – mesélte a 31 éves fiatalember.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Saját bevallása szerint számára a sportág népszerűsítése és az új generáció motiválása a legfontosabb, ezért nem célja, hogy mindenáron bajnok legyen. Ennek ellenére a napokban a budapesti Cageball x Ghetto Országos Freestyle Foci Versenyen hagyományos párharcban harmadik lett, IronMan kategóriában pedig csak kevésen múlott, hogy első helyezést érjen el. – Utóbbi kategóriában az nyer, aki a leghosszabb ideig tud folytatni egy trükksorozatot, egészen az első rontásig. Minimális megkötés, hogy 6 ugyanolyan trükk után meg kell törni a sort egy másik fajta freestyle elemmel. Mindenki két próbálkozási lehetőséget kapott. Az első körben a riválisom 45 másodperccel nyert, aztán a 2. helyért zajló próbatétel során először ugyanazt a szintidőt produkáltam, mint az aktuális versenytársam, ezért egy ráadás fordulóban végül 1 perc 6 másodperccel foglalhattam el a dobogó második fokát – számolt be a szoros küzdelemről. Az első helyet végül az a Tarcsi Bálint csípte el, akinek már korábban is sikerült leköröznie a debreceni freestylert. Keresztesi Róbert azonban nem bosszankodik, mi több, egyenesen lelkesíti, hogy van egy kemény ellenfele.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Alább látható Keresztesi Róbertnek a Cageball x Ghetto Országos Freestyle Foci Verseny selejtezőjére készült kvalifikációs videója, amely a zsűri értékelése alapján a 3. legjobb kvalifikációs felvétel lett.

– A hazai versenyeken általában a „battle”, azaz hagyományos párharc kap teret, amely során két játékosnak kell bizonyítania három perc alatt. A versenyzőknek egyenként háromszor fél percük van, hogy elkápráztassák a bírákat. Az egyes zsűritagok azonban sokszor különböző szempontok szerint értékelnek. Van, aki a trükkök nehézségi szintjét, van, aki a hibák számát vagy éppen a precizitást veszi alapul. Ez sokszor éles konfliktusokhoz vezet a sportágon belül, hiszen nehéz objektíven mérni a teljesítményt egy kifejezetten szubjektív sport esetében. Főként, hogy a különböző stílusvonalak általában nem kapnak külön kategóriát a megmérettetéseken. Akik a hardcore ágat képviselik, nagyon kemény trükköket és kombinációkat csinálnak, ami kockázatos, hiszen magasabb a hibázás esélye. Van egy akrobatikus, táncos stílus is, amely a látványos elemeket részesíti előnyben. Az én trükkarzenálom más tendenciákon alapul, leginkább a pontosságra és stabilitásra törekszek – avatott be.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Mint elárulta, korábban volt egy időszak, amikor éppen a fent említett probléma miatt egy időre visszavonult a versenyzéstől. – Kedvemet szegte, amikor rendre vita tárgyává vált, hogy ki érdemli a győzelmet. Jó pár évre parkolópályára tettem a megmérettetéseket. Nem azért kezdtem el versenyezni, mert jobb akarok lenni a másiknál, hanem azért, mert érdekelnek a trükkök. Egy idő után viszont úgy éreztem, kezdek kikopni a freestyle világából, ezért visszatértem. A pandémia kezdetén, 2020-ban a Red Bull Street Style online vb-t hirdetett. Több mint ezren jelentkeztek, végül 200-an kerültünk be, összesen 8-an voltunk magyarok. Erre nagyon büszke vagyok. Ami a jövőt illeti, júniusban lesz a Red Bull Street Style magyarországi fordulója, várhatóan nagyon kemény mezőnnyel, masszív lesz az élboly. Bízom benne, hogy beférek a legjobb 8 közé. Egyszer szeretnék kijutni a prágai vb-döntőre is IronMan kategóriában.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Keresztesi Róbert a civil életben a Déri Múzeumban dolgozik, az Antal-Lusztig-gyűjtemény feldolgozásában vesz részt a kurátor szakasszisztenseként. Vizuális és környezetkultúra, valamint történelem szakos tanárként végzett az egri főiskolán, ahol a szobrászat volt a fő szakterülete. A freestyle foci mellett tehát van egy másik szenvedélye is. – Aktívan szobrászkodok, majdhogynem klasszikus, figuratív szobrokat készítek természetművészeti tendenciákkal fűszerezve. Jelenleg is egy kiállításomra készülök. Próbálom megtalálni az egyensúlyt a magánéletben, de nem bánom a folytonos elfoglaltságot, szeretem aktívan tölteni az időmet – hangsúlyozta.

Forrás: Keresztesi Róbert-archív

Úgy tartja, a freestyle focihoz nem kell más, csupán két-három négyzetméternyi hely, egy labda és rettentően sok gyakorlás. Nincs szükség focitudásra, csapatszellemre és edzőre sem, autodidakta módon, kellő kitartással meg lehet tanulni.

Legnagyobb bánata, hogy a sportágat Magyarországon továbbra is csupán maroknyi ember képviseli, holott hazánknak van egy négyszeres világbajnoka Szász Kitti személyében, de illik megemlíteni a 2010-es világbajnok, Kovács Péter nevét is.

– Tudom, hihetetlen, hogy nincs közünk a focihoz, nem tudunk kapura rúgni, de ez másik sport, nem szabad a kettőt összekeverni. Olyan mint a cukrász meg a szakács: egy konyhában dolgoznak, de ha megkérem a szakácsot, hogy süssön egy finom dobostortát, akkor nem biztos, hogy meg tudná csinálni, ahogy a cukrász sem feltétlenül tud babgulyást főzni. A freestyle focihoz szükséges egy bizonyos attitűd, rá kell szánni az időt a szinten tartásra, önfejlesztésre – zárta szavait a labdazsonglőr, akivel a debreceni publikum hamarosan a Veled kerek a világ! sportnapon találkozhat.



Vadász-Tari Nóra