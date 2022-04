Hosszú kihagyás után rendezték meg újra a hegyikerékpárosok egyetemi versenyét vasárnap a Zselicben, a festői szépségű Ropolypusztán. A szakág hazánkban is egyre népszerűbb, amiben meghatározó szerepe van Vas Kata Blankának, aki a tokiói nyári olimpián negyedik lett a hölgyek egyéni viadalában. A mountain bike visszatérését a hazai egyetemi versenyrendszerbe így nem is időzíthették volna jobban a szervezők.

A 33 kilométer hosszú, összesen 800 méter szintemelkedést magában foglaló nehéz nyomvonalú pályán lebonyolított versenyen hét felsőoktatási intézmény képviseltette magát. A bringásoknak nemcsak egymással kellett megküzdeniük, hanem a mély, sáros pályával is. Az előző napok esőzései miatt ugyanis sokszor csak kerékpárjukat a vállukra véve tudtak haladni a résztvevők.

1 óra 40 perces időeredményével nemcsak saját kategóriáját nyerte meg Porcsin Levente, a Debreceni Egyetem oktatója, hanem a teljes mezőnyt maga mögé utasította. Az Állam- és Jogtudományi Kar oktatója és PhD-hallgatója 6 perces előnnyel ért célba az emberpróbáló viadalon.

- Bevallom őszintén, nem igazán ismertem a mezőnyt, tartottam tőle, hogy kevesen nevezünk majd az oktatói kategóriába, de végül is egy jó kis verseny lett a vége. Nekem ugye a mountain bike a fő versenyszámom, és korábban hallgatóként is indultam MEFOB-okon, oktatóként viszont most először. A pálya valóban nem volt túl könnyű, de a hegyikerékpárnak ez az egyik varázsa. Szerencsére rutinosnak mondhatom magam a sáros terepen, így a hosszabb emelkedők sem okoztak túl nagy gondot a versenyen – mondta Porcsin Levente.

A hegyikerékpár mellett aerobikban is termett babér az elmúlt napokban a debreceni egyetemistáknak. Piliscsabán rendezték meg a sportág MEFOB-ját, amelyen négy kategóriában hirdettek győztest. A Debreceni Egyetem Magyar Anna-Ökrös Janka-Ötvös Panna Éva-Szász Nóra-Szőllősi Panna összeállítású ötöse megvédte címét a dance aerobik kategóriában. A lányok értékesebb gyakorlatukkal előzték meg a Pécsi Tudományegyetemet.