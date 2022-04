Szombaton Budapesten, a Ludovika Arénában rendezték a VIII. MEFOB Cheerleading és Performance Cheer bajnokságot, amelyen a DEAC sikeresen megvédte címét, maga mögött tudva az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Testnevelési Egyetem, valamint a Pécsi Tudományegyetem csapatát, számolt be a debreceniek honlapja.

Szavakba sem tudom önteni, mennyire büszke vagyok a csapatra, hogy ilyen szép eredményt ért el

– nyilatkozta a klubhonlapnak a DEAC cheerleadereinek edzője, Ócs Adrienn. – Arról nem is beszélve, hogy ezen a versenyen mutathattuk be azt a gyakorlatot, amellyel képviseljük majd Magyarországot a 2022 novemberében, Krétán rendezendő Egyetemi Világkupán. Fáradtságot nem ismerve edzettünk hónapokig, keményen gyakoroltunk, három-négyórás edzéseken vettünk részt heti háromszor, emellett hétvégén is dolgoztunk a minél jobb eredmény elérése érdekében. Úgy érzem, a maximális teljesítményt kihoztuk magunkból a versenyen, és a kitartó munka meghozta gyümölcsét. Nemcsak az aranyérem szerzett számunkra boldogságot, hanem óriási megtiszteltetés volt a szövetségi elnök, valamint a többi csapat edzőinek pozitív véleménye és dicsérő szava is. Legfőképp a folyamatos fejlődésünket emelték ki. Igyekszünk ezt a jövőben is fenntartani, mert szeretnénk az Európa-bajnokságon, valamint az Egyetemi Világkupán is a lehető legjobban teljesíteni.

Arra törekszünk, hogy szeretett városunk, klubunk, valamint az ország büszke legyen ránk. Minden erőnkkel ezen dolgozunk

– hangsúlyozta Ócs Adrienn.

Forrás: deac.hu

A következő megmérettetés nem más lesz, mint az I. B&W (Black and White) Cheer Magyar Bajnokság, amely május 21-én Debrecenben zajlik majd a DEAC és a szövetség szervezésében. Ez azért is lesz kiemelkedő esemény, mert ebben a sportágban először rendeznek versenyt a cívisvárosban. Az érdeklődés már most óriási, ami nem meglepő, hiszen minden korosztályban az ország legjobb cheerleaderei lépnek majd fel a DESOK-ban.

A szakosztállyal kapcsolatos hír még, hogy a Magyar Cheer Szövetség tisztújító közgyűlést tartott, amelyen Ócs Adrienn megpályázta a szövetségi alelnöki tisztséget.

A tagszervezetek alkalmasnak találták a csapat vezetőedzőjét a pozícióra, és a legmagasabb szavazattal öt évre megválasztották a Magyar Cheer Szövetség alelnökének.