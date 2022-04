Ahogy arról korábban már beszámoltunk, új vezetőedző irányítja a DVSE-Master Good együttesét a következő szezonban: az élvonalbeli búcsút követően Kádár Kálmán váltotta Süveges Mátét a felnőtt csapat kispadján. A három évre aláíró szakemberrel a dvse.hu közölt interjút.

– Óriási megtiszteltetés számomra, hogy a következő szezontól a DVSE felnőtt együttesét irányíthatom. Egyúttal egy nagy kihívás is ez a kinevezés, mert szeretném visszavezetni a csapatot oda, ahová tartozik, az első osztályba. Izgatottan várom a közös munkát a felnőttekkel – mondta el Kádár Kálmán a kinevezésről, hozzátéve, konkrét igazolások még nincsenek a klubnál, egyelőre csak „tapogatóznak”. Több játékossal is felvették a kapcsolatot, de komoly tárgyalási fázisig egyikükkel sem jutottak el, mert még tartanak a hazai bajnokságok.

Célunk, hogy jövő tavasszal bajnoki címet ünnepeljünk a másodosztályban, és visszakerüljünk a legjobbak közé

– nyilatkozta a szakember, megjegyezve egyúttal, hogy nem szeretnének ennyivel megelégedni. – A jövőbeli tervünk, hogy egyre komolyabb erőt képviseljünk a magyar bajnokságban, néhány éven belül pedig akár nemzetközi kupában is el tudjunk indulni. Ez most még nagyon távolinak tűnhet, de ilyen léptékben gondolkodunk hosszútávon. Debrecen megérdemel egy élvonalbeli vízilabdaklubot, és mi ezen fogunk dolgozni a jövőben, hogy ez meg is valósuljon – zárta szavait Kádár Kálmán.

