Közel 40 iskolából, több mint 300 tornász mutatta be felkészültségét a megmérettetésen. Szerencsére ezúttal sem maradtak el a megyei sikerek, egyéniben három kategóriában debreceni olimpiai bajnokot ünnepeltek. A legkisebb korosztályban 1-2. osztályosok versenyében Nasaleán-Kiss Olivér, a Hunyadi János Iskola diákja szerezte meg a bajnoki címet. Nagyon szoros volt a verseny, a dobogós helyezéseknél tizedek döntöttek Olivér javára. Nagy Balázs Bence is jól versenyzett és 5. helyezést ért el. Ebben a kategóriában még 3 debreceni diák is indult ők is szép gyakorlatokat mutattak be.

A 3-4. osztályosok versenyében Varga Kristóf Marcell, a Szent József Iskola tanulója szerezte meg a bajnoki címet. Kristóf kiemelkedett korosztályában a versenyen, nagyon magas szinten mutatta be a gyakorlatokat, nagyon jó technikával, például gyűrűn 9.8 pontszámot kapott, 2 tizeddel maradt el maximális 10 pontos versenybírói értékelésben. A csapatversenyben a DE Kossuth Gyakorló Iskola csapata indult, sajnos a rontások miatt nem kerültek a dobogóra.

Az 5-6. osztályos korosztályban a szabadon választott egyéni versenyben Kovács Ármin, a Svetits Katolikus Iskola tanulója lett a diákolimpiai bajnok. Itt már 6 szeren volt a verseny, ahol Kovács Ármin már nehéz torna elemeket is bemutatott: a gyakorlatai már „B” értékű elemeket is tartalmazott, aminek a megtanulása már magas szintű edzést követel. Ármin az elmúlt évi eredményes versenyzése következtében bekerült az korosztályos utánpótlás válogatott keretbe. Ebben a korcsoportban a második helyet is megyénkbeli versenyző szerezte meg: Farkas Máté, a hajdúszoboszlói Thököly Imre iskola tanulója révén.

A középiskolások versenyében a Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum tanulói képviselték a debreceni színeket és nagyon jó eredményt értek el, dobogó második fokára állhattak. A versenyzők az előírt gyakorlatokat magas szinten mutatták be, kilenc pont fölött értékelték a pontozó bírók a hat szeren bemutatott gyakorlatokat.

Az ifjú tornászok felkészítők Molnárfi Tamás, Gyéresi Dávid és Lakatos István voltak.

HBN