A tények OTP Bank Liga 27. forduló Ferencváros–DVSC 3–0 (2–0) Budapest, Groupama Aréna, 9137 néző. Vezették: Berke Balázs, Bornemissza Norbert, Márkus Tamás. Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, Kovacsevics (S. Mmaee, 57.), Civic –Zubkov (Somália, 76.), Vécsei (Zachariassen, 67.), Tokmac, Esiti, Marquinhos (Gavrics, 67.) – R. Mmaee (Boli, 76.). Vezetőedző: Sztaniszlav Csercseszov. DVSC: Hrabina – Kusnyír (Baranyai, 80.), Pávkovics, Deslandes, Charleston – Dzsudzsák (Ugrai, 63.), Baráth, Varga (Bényei, 63.), Da. Babunszki, Bódi (Bévárdi, 46.) – Do. Babunszki (Rácz, 80.). Vezetőedző: Joan Carrillo. Gól: 1–0 Tokmac (8.), 2–0 Marquinhos (39.), 3–0 Zachariassen (73.). Mesterszemmel Joan Carrillo: El kell ismerni, hogy jobb volt az FTC, a hibáink után sikerült is gólokat szereznie. Mi is betalálhattunk volna, próbáltunk futballozni. El kell felejteni ezt a mérkőzést, és már a Gyirmót ellen kell készülnünk.