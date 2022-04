– Ott voltam Pakson, be is kerültem a Loki TV videójába, ahogy gratuláltam Dzsudzsák Balázsnak. Mondta is nekem, hogy amikor megyek, akkor mindig nyerünk, úgyhogy ezen ne múljon! Jó volt látni a fiúkat, és tényleg mindenki remekül játszott – elevenítette fel az előző fordulót Szebeni István. – Félek a ZTE-től, rossz emlékeim vannak az előző debreceni meccsről, amikor kikaptunk 2–1-re. Bízom benne, hogy az egerszegieket valamennyire megfogta most ez az edzőcsere. Nehéz meccs lesz, az biztos, de reménykedem a Loki győzelmében.