A hétvégén a cívisváros ad otthont az Úszó Diákolimpia országos döntőjének. A Debreceni Sportuszodában megrendezett eseményen az I-VI. korcsoport versenyzői mérik össze tudásukat, hogy a küzdelem végén a legjobbak megszerezzék a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címet. Idén több mint 6700 versenyző, és több mint 300 iskolai váltócsapat nevezett úszásban a diákolimpiára. A rajtkőre álló fiatalok egyike sem igazolt úszó, így nem klubokat, hanem az iskoláikat és a megyéket képviselték a megmérettetésen.

A szombati ünnepélyes megnyitón Barcsa Lajos alpolgármester köszöntőjében elmondta, Debrecen kiemelten kezeli a sportot, így az úszást is. – Büszkék vagyunk rá, hogy ebben a szép uszodában korábban már Európa-bajnokságot is rendeztünk. De nemcsak a létesítményünkre vagyunk büszkék, hanem sportolóinkra is, többek között Senánszky Petrára is, aki olyan példaképként szolgálhat a fiataloknak, amely egész életutat meghatározhat. Bár nem mindenkiből lesz országos csúcstartó, vagy olimpiai bajnok, de azt gondolom, aki itt van már nyert nyert, hiszen ez azt jelenti, hogy rendszeresen sportol – zárta beszédét Barcsa Lajos.

Barcsa Lajos (középen)

Forrás: Kiss Annamarie

A cívisvárosi elöljáró után Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke osztotta meg gondolatait a fiatal sportolókkal. – Nekünk kiemelten fontos, hogy azokat a lehetőségeket, amik Debrecenben megtalálhatóak, a megye más területén is igyekezzünk biztosítani.

Örömmel mondhatom el, hogy a megyében két település is adott be tanuszodára pályázatot. Az úszás hazánkban sikersportág, ezen a rendezvényen is megvan minden esély arra, hogy remek eredmények szülessenek.

De mégis talán a legfontosabb az, hogy mindenki saját magának feleljen meg, mert akkor már biztos, hogy jól teljesített – hangsúlyozta a megyei vezető.