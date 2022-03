A DEAC jégkorongcsapata az Újpest vendége lesz szerda este a bajnokság negyeddöntőjének ötödik mérkőzésén. A debreceniek a fővárosban kétszer léptek jégre a múlt héten, egy győzelem és egy vereség volt a mérlegük. Ezt követően a mögöttünk álló hétvégén a cívisvárosban folytatódott a párharc, két hazai sikerrel, így jelenleg 3–1-re vezetnek György Józsefék. Ha szerdán győznek, akkor meglesz a továbbjutást érő negyedik diadal, amellyel bejuthatnak az elődöntőbe.



A találkozót megelőző napon a hétvégén betaláló Sági Martin beszélt a várakozásairól a Hajdú-bihari Naplónak. – Nagyon kemény mérkőzésre számítok ezúttal is, a párharc előző felvonásain többnyire egyéni villanások döntöttek. A negyedik sikert mindig igazán nehéz megszerezni, bármilyen párharcról is legyen szó. Nem számítottunk rá mi sem, hogy négy összecsapás után ilyen jól fogunk állni, de természetesen örülünk neki. Mindent meg fogunk tenni a szerdai mérkőzésen, hogy a magunk javára eldöntsük a továbbjutást. Az újpestiek is biztosan hasonlóan gondolkoznak, hiszen nekik már nincs hibázási lehetőségük, ez is biztosan nehezítő körülmény lesz az idegenbeli szereplés mellett – fogalmazott a hajdúságiak hokisa.



Sági Martin arról is beszélt a Naplónak, hogy mekkora terhelés számukra ez a sűrű menetrend. – Igyekeztünk a rájátszás előtt megfelelően felkészülni, szerintem ez sikerült is, remek formában vagyunk. Abban biztos vagyok, hogy nem ezen fog múlni a lila-fehérek elleni összecsapás eredménye – zárta gondolatait a játékos.



A DEAC szerdán 18 óra 30 perctől kezd az Újpest otthonában.

Arany Balázs