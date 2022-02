Szabó Sándor, a DVSC Boxing elnöke igyekezett higgadtan értékelni a látottakat a Hajdú-bihari Naplónak. – Anna súlycsoportjában a világ egyik legjobb bokszolójával találkozott, bátran odaállt, és még el is találta az ellenfelét. Lacira érthetetlen módon rászámoltak az első menet utolsó másodperceiben, senki nem értette, hogy miért, nem volt se megfogva, se semmi. Ez egy komoly bírói hiba volt, ami rányomta a bélyegét az egész mérkőzésre, hiszen így elveszítette az első menetet, és abból nehéz felállni. De Laci mégsem esett szét, jól bokszolt, a harmadik menetet minden bírónál megnyerte. Egy versenyzőnk maradt a továbbiakra, Bernáth Attila jó formában várhatja a szombati döntőt, egy kicsit fájt a háta, de volt masszázson, szerintem megnyeri a finálét – bizakodott az elnök.

A Bocskai pénteken 13 órától a férfiak elődöntőivel folytatódik, 17 órától pedig már a nők fináléi következnek majd.

Bertók Róbert szövetségi kapitány így értékelte a napot: – A hölgyeknél finoman szólva sem termett sok babér számunkra sajnos. Én nagyjából egy évre előre nézek, ilyen szempontból már azért árnyaltabb a kép, mert bár nem tudott nyerni, Szűcs Szabinán látszik a fejlődés, olyan dolgokat csinált meg a ringben, amiket korábban nem tudott. Sajnos több olyan női ökölvívónk van, akinél nem láttam előrelépést, remélem majd az edzőtáborokban tudunk ezen változtatni. A férfi mezőnyben Virbán Gábor nagyot harcolt, az első menetben zseniális volt, aztán kissé visszaesett, de szerencsére így is nyert. Nála is arra lesz szükség, hogy a dominanciáját ki tudja tolni az egész összecsapásra. Bernáth Laci jól, becsületesen küzdött, de még sok volt neki a brazil versenyző. Laci egy tehetséges, érésben lévő, és ami nagyon fontos, folyamatosan fejlődő bokszoló, akire szép jövő várhat. Veres Roland nagyszerű győzelmet aratott 60 kg-ban, különösen annak fényében, hogy szétment a bal hüvelykujja. Kozák Laci teljesítményével szintén elégedett vagyok, nagy skalpot gyűjtött be. Az utolsó menetre éreztem rajta egy kis fáradtságot, de akkor sem esett szét, pedig egy remek képességű brazil volt az ellenfele. Kovács Pali 80 kg-ban mérkőzött szintén egy dél-amerikaival és megosztott pontozással kapott ki. Volt egy bíró, aki minden menetet a brazilnak adott, én azért másképp láttam. Kis túlzással ott ment el a győzelme, pedig jó állapotban van Pali. Vele is meg voltam elégedve, remélem az Európa-bajnokságra még jobb lesz – nyilatkozta Bertók Róbert.

MSZ