A magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság vasárnap este zárult a Svédország–Spanyolország összecsapással, amelyet végül az északiak nyertek 27–26-ra egy időn túli hetessel a budapesti fináléban.

A döntőt követően a Hajdú-bihari Napló állandó szakértője, Köstner Vilmos értékelte a torna hajráját. – A záróhétvége nagy élményt adott a kézilabdát szeretőknek, illetve sok új rajongót is bevonzhatott a sportág, hiszen jó színvonalú mérkőzéseket láthattunk a pénteki helyosztókon és a vasárnapi végküzdelmeken. Norvégia az ötödik helyen zárt, ezzel kijutott selejtező nélkül a következő világeseményre. Igazi északi küzdelem volt, gyors játékkal, rengeteg remek lövéssel és igazi bravúrokkal. A helyosztókon a franciákat legyőzték a svédek, míg a másik ágon a dánokat múlták fölül a spanyolok. A bronzéremért folyó csatában a dánoknak nélkülözniük kellett legjobbjaikat, jó végjátékkal győzték le az olimpiai bajnok Franciaországot.

A svéd–spanyol párharc komolyságáról mindent elmond, hogy egy időn túli hetes döntötte el a trófea sorsát. A jobb kapusteljesítmény volt a döntő, hiszen Palicka a pénteki nap után a fináléban is remekelt

– mondta a szakember.

Köstner Vilmos

Csalódást keltő teljesítmény

Köstner Vilmos kiemelte, az egész Európa-bajnokságon megfigyelhető volt az a játékvezetői tendencia, hogy sok lépéshibagyanús esetet engedtek tovább, egyértelműen előtérbe helyezve a támadó csapatokat. Ezzel nem kevés rossz döntést hoztak a bírók, amely nagy mértékben hátráltatta a sportág szépségét. Számára egyértelműen ez volt a legnagyobb negatívum a tornán.

A DVSC korábbi vezetőedzőjének az Eb legnagyobb meglepetését a svédek győzelme okozta. – Kétségtelenül ott vannak a világ élvonalában, de húsz éve nem nyerték meg a sorozatot. Rajtuk kívül kiemelném még a spanyol válogatottat, akiknél egy generáció­váltás megy végbe, és szinte átlövő játék nélkül jutottak be a fináléba. A norvég csapattól viszont többet vártam volna, ők elmaradtak az elmúlt évekbeli teljesítményüktől, illetve a franciákkal kapcsolatosan is maradt bennem hiányérzet, de így is megtartották helyüket az élmezőnyben. Ezen a tornán Németország került messzebb a legjobbaktól, nekik 12-14 játékost kellett nélkülözniük a torna alatt, de azért ők mindenképpen ott vannak a világ élvonalában. Még a harmadik csapatukkal is komoly mérkőzéseket játszottak magas színvonalon – fogalmazott a szakértő.

Köstner Vilmos hozzátette, hogy részben a koronavírusnak „köszönhetően” sok válogatottban előtérbe kerültek olyan fiatal kézilabdázók, akik eddig kevesebbet bizonyíthattak a nemzeti együttesükben. – Ez is jól megmutatta, hogy mennyire szélesedik ki a mezőny akár egy országon belül is, amely nemzetközi szinten tud teljesíteni. Sajnos az elmúlt két évben hozzá kellett szokni, hogy a vírus jelen van a mindennapjainkban, sokszor behatárolja az alakulatok merítési lehetőségeit. Összességében ez a jelenlegi helyzet ott okozott igazán nagy problémákat, ahol olyan szinten terjedt el a megbetegedés, mint a németeknél – nyilatkozta.

A szakember azzal zárta gondolatait, hogy az utóbbi években látszik, mennyire akarja a Magyar Kézilabda-szövetség világesemények megrendezését. De nemcsak tornáknak adunk otthont, hanem infrastrukturálisan is hatalmas lépéseket tett a szervezet Magyarország Kormányával karöltve. Egyre több új csarnokot építenek, amelyek igazán magas színvonalat képviselnek. Ezek kapcsolata hatalmas népszerűséget hozott a sportágnak.

Arany Balázs