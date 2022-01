– Ez nagyon jó kérdés – válaszolta Bordás Réka, a Loki beállósa amikor a Napló arról faggatta, ki lesz a nagyobb ellenfél a pénteki Győri ETO KC–DVSC Schaeffler bajnokin, a kisalföldiek, vagy a koronavírus-helyzet?

– Sajnos még mindig nem tudunk teljes kerettel nekivágni az ETO elleni mérkőzésnek. Óvatosságból az ifiből sem töltjük fel a létszámot az edzéseken, hiszen próbáljuk a fertőzés kockázatát a lehető legjobban minimalizálni. Nehéz így felkészülni az összecsapásokra, mert van olyan játékos aki nem a saját posztján játszik vagy gyakorol, ahogy az a Vasas ellen is előfordult. Az én posztomon például Petrus Mirtill igyekezett a lehető legtöbbet segíteni – ismertette.

A válogatott játékos nem tagadta, múlt vasárnap a fővárosi piros-kékek ellen 31–29-re megnyert bajnokin nagyon gyengén kézilabdázott a Debrecen, amely hiába épített ki egy magabiztosnak mondható ötgólos előnyt a szünetre, a lefújáskor csak a két pont megszerzésének lehetett örülni.

– Borzalmas meccs volt. A támadásunk még úgy ahogy működött az első félidőben, de szünet után az is teljesen visszaesett. Nem is értettem mi történt velünk, hiszen világos, hogy mi ennél sokkal többet tudunk, de aznap ebből nem sok látszott. Örülünk, hogy meglett a két pont, ki lehet mondani, hogy szerencsénk volt. Remélem nem játszunk többet ilyen gyengén – bizakodott.

A pénteken 16 órától kezdődő Győr–Loki összecsapás egyértelmű favoritja az eddig hibátlan bajnoki teljesítményt nyújtó hazai gárda. A hajdúságiak helyzetében valós nyerési esélyekről bátor dolog volna beszélni, de ahogy Bordás Réka is elmondta, nem feltett kézzel utaznak az ország másik szegletébe.

– Nálunk többen csak most kezdtek el edzeni, és nem is teljes intenzitással. De nem feltett kézzel érkezünk majd, küzdjön meg a Győr minden egyes gólért. Korábban már többször is nagy csatára késztettük őket, most is mindent el fogunk követni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. Alapvetően mindkét gárda a gyors játékra törekszik, de most nem biztos, hogy azt a Lokit fogják látni a nézők, amit megszoktak, hiszen alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez is. Nem szabad könnyű gólokat engedélyeznünk nekik, mert a gyors lerohanásban például hihetetlenül jók, és megbüntetik a hibáinkat – elemezte a beálló.

Azok a szurkolók sem maradnak le a mérkőzésről, akik nem tudják a helyszínen megtekinteni az összecsapást, ugyanis a DVSC a hivatalos YouTube-csatornáján élőben közvetít majd.

MSZ