A piros-fehérek 10 mérkőzés után nyolc győzelemmel és két vereséggel állnak, tehát a pontvadászattal kapcsolatban hozzák az előzetes elvárásokat. A mérleg másik serpenyőjében viszont ott a nemzetközi kupaszereplés: a Magura Cisnadie elleni kiesésre végződő Európa-liga selejtezős párharc kudarc, hiszen Vámos Petráék célja egyértelműen a csoportkörös szereplés volt.



A Hajdú-bihari Napló Szilágyi Zoltánt, a Loki vezetőedzőjét kérdezte az őszi időszakról.



– Örültem volna, ha le tudjuk játszani az Alba Fehérvár elleni végül elmaradt bajnokinkat, hiszen novemberben volt utoljára tétmeccsünk – kezdte a közelmúlttal a szakember. – A bajnokságot tekintve ha valaki a nyáron azt mondja nekem, hogy ilyen eredményeink lesznek, akkor azt előre aláírom. Ha a játékkal nem is mindig lehettem elégedett, de az eredménnyel igen: tíz mérkőzésen kétszer kaptunk ki, abból az egyik a Fradi elleni idegenbeli meccs, ahol végig partiban voltunk a zöld-fehérekkel. Nagyon fájó pont az MTK elleni vereség, amikor egy megnyert összecsapást engedtünk ki a kezünkből. Szeretnénk a harmadik helyet megszerezni az év végén – ehhez viszont kell majd hoznunk bravúrokat is – tekintett előre.



A Lokit nyáron átvevő tréner örül annak, hogy négy magyar felnőtt válogatottja is lett a klubnak, de emellett a junior-, és ifi válogatottba is ad játékosokat a Debrecen, ami a klubban folyó munkának a jó visszajelzése. Ami viszont beárnyékolja az őszt, az a nemzetközi kupaszereplés, hiszen a román Magura Cisnadie elleni Európa-liga selejtezőt 47–43-s összesítéssel elbukták a hajdúságiak.



– Egyértelműen kudarc, nincs ezen mit szépíteni – szögezte le. – Nem így terveztük az Európa-liga szereplésünket, tovább kellett volna jutnunk. Nagyon rákészültünk arra az összecsapásra, ami görcsösségbe csapott át. Azt láttam, mintha néhány játékosunknál nyomásként jelentkezett volna, hogy olyan fantasztikus hangulatban kézilabdáztunk. Az odavágó elején elég pontatlanok voltunk, ziccerek maradtak ki, és ez rányomta a bélyegét a találkozóra. A védekezésünkkel nem volt nagy probléma, hiszen csak 22 gólt kaptunk, a támadó játékunk maradt el jócskán attól, amit elvárhatunk magunktól. A kinti találkozón az első félidőt rontottuk el, bár vissza tudtunk jönni szünet után, a görcsösség végig rajta volt a csapaton, így a helyzeteinket nem tudtuk értékesíteni. Pedig meglehetett volna a továbbjutás, ha nem annyira kritikán aluli akkor a támadójátékunk – taglalta.



A tavaszt tekintve Szilágyi Zoltán azt reméli, csapatát elkerülik a sérülések, ugyanis az ősszel komoly gondot okozott a kulcsemberek hiányzása. A legnagyobb probléma Kovács Anna távolléte volt, hiszen a házi gólkirálynőre a bajnokság első felében nem számíthatott a DVSC.



– Ez egy olyan feladat volt, amit meg kellett oldanunk, majd a felépülése után a csapatba való visszaépítését is – tért ki az akkori helyzetre. – Ez nem ment zökkenőmentesen, hiszen Anna kihagyta az egész nyári felkészülést, nem tudott tétmeccseket játszani. Próbáltunk őt fölhozni, alakult is szépen, de a lába nem volt száz százalékos, emiatt mindig kérdéses volt, hogy mennyire tud száz százalékosan részt venni a munkában. Alapesetben van két meghatározó balkezes lövőnk, de azon a poszton egy jobbkezest szerepeltetni teljesen más játékot, más felkészülést igényel. Kisvárda elleni edzőmeccsen lehetett látni, hogy szépen lépkedünk előre azokon a területeken, amin változtatni kell, tehát jó irányba haladunk. Remélem, ez nem csak az edzésen, a felkészülési mérkőzéseken jön majd ki, hanem a tétmeccseken is ezt fogjuk látni, és azt a teljesítményt nyújtjuk, amit elvárunk magunktól – mondta el Szilágyi Zoltán.



Tétmeccsen legközelebb a pénteki Eger elleni kupameccsen mérheti le a szakmai stáb, hogy éppen hol tart a DVSC.

MSZ

A kézilabda női NB I. jelenlegi állása



1. Győr 10 10 – – 323–216 +107 20

2. FTC 10 9 – 1 309–242 +67 18

3. DVSC Schaeffler 10 8 – 2 276–223 +53 16

4. Mosonmagyaróvár 11 7 1 3 359–321 +38 15

5. Vác 10 6 – 4 304–279 +25 12

6. MTK 10 4 2 4 288–283 +5 10

7. Dunaújváros 10 5 – 5 267–282 –15 10

8. Kisvárda 9 4 – 5 230–243 –13 8

9. Siófok 10 4 – 6 317–334 –17 8

10. Budaörs 10 3 1 6 248–293 –45 7

11. Fehérvár 10 2 2 6 238–258 –20 6

12. Érd 10 2 – 8 230–290 –60 4

13. Vasas 10 2 – 8 268–332 –64 4

14. Szombathely 10 1 – 9 268–329 –61 2