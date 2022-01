A Debreceni VSC labdarúgócsapata idei első bajnokiját játssza szombaton délután a Nagyerdei Stadionban. Az OTP Bank Liga 18. fordulójában a tabella második helyét elfoglaló Kisvárda elleni találkozó 17 órától kezdődik majd. A Szabolcs megyei gárda eddig a szezon meglepetését szolgáltatva egy ponttal lemaradva követi a listavezető Ferencvárost.



A mérkőzés előtt a DVSC vezetőedzője, Joan Carrillo nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak a téli felkészülésről és a rájuk váró kihívásról. – Nagyon elégedett vagyok a srácok edzéseken nyújtott munkájával. Sajnos sok nehézséggel, sérülésekkel, betegségekkel kellett szembenéznünk az elmúlt időszakban, azonban akik részt tudtak venni a tréningeken, ők mind nagyon jól dolgoztak – mondta, majd kitért a rájuk váró összecsapásra is.

Kifejezetten motiváltak vagyunk, hiszen egy magabiztos, erős ellenfél vár ránk, amely jó meccseket játszott eddig

– fogalmazott.



Nemrégiben érkezett meg a piros-fehérekhez Dorian Babunski, akinek a bátyja, David már nyár óta a csapat tagja. – Megvizsgáltuk a különböző lehetőségeket, Tőzsér Dániel hívta fel a figyelmemet Dorianra, aki minőségi, jó képességű futballista. Megvitattuk, és megegyeztünk abban, hogy szükségünk van rá, biztos vagyok benne, hogy erősödött vele az együttesünk – értékelte a Loki legfrissebb játékosát, majd elmondta, hogy nem gondolkozik azon, hány pont szükséges a bennmaradáshoz, mert mindig csak a következő mérkőzésre koncentrál.

Meghálálná a bizalmat



A tréneren kívül az a Bényei Ágoston is beszélt lapunknak, aki a múlt héten írta alá 2025-ig szóló új szerződését a klubbal. – Olyan időszak áll mögöttem, amikor voltak kérdések a fejemben, de szerencsére pont került az ügy végére, nagyon boldog vagyok, hogy itt maradhattam. Jó érzés, hogy a DVSC bizalmat szavazott nekem, úgyhogy igyekszem egészséges maradni és minél jobban teljesíteni – fogalmazott, arra utalva, hogy az elmúlt hónapokban sajnos többször is sérüléssel bajlódott.



Az ifjú középpályás az NB II.-ben mutatkozott be a Loki felnőttcsapatában, és rögtön a szurkolók egyik kedvencévé vált. – Igyekszem az élvonalban is ugyanazokat megcsinálni, amikre a másod­osztályban képes voltam. Szerintem ez fejben dől el. Bátornak kell lennem, és amikor megkapom a lehetőséget, akkor megmutatni, hogy miért is vagyok ennek a gárdának a tagja – hangsúlyozta.



A szombaton 17 órakor kezdődő Debreceni VSC–Kisvárda találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Bakos Attila