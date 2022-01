A DEAC jégkorongcsapata, mivel az előző idényben megnyerte a Magyar Kupát, címvédőként automatikusan bekerült a legjobb négyes mezőnybe. A cívisvárosiakra szombaton kora délután igazi keleti derbi várt a székesfehérvári Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, hiszen a DVTK Jegesmedvék ellen játszották az elődöntőt (lásd lentebb a galériát). A szezon során eddig négyszer találkozott egymással a két gárda, és egészen meggyőző fölényben voltak az egyetemisták, hiszen mind a négy meccset megnyerték. Azonban György József, a DEAC vezetőedzője felhívta rá a figyelmet, hogy egy kupacsata alkalmával nem érdemes ezekből a találkozókból kiindulni.

A 6. percben Berta nagyon szépen fordult be a kapu mögül, és betett korongját Molnár piszkálta be a miskolciak hálójába, ezzel megszerezve a vezetést a debreceni együttesnek. A DVTK-t felrázta a bekapott gól, egyre nagyobb nyomást igyekeztek gyakorolni a hajdúságiak kapujára. Jött is az egyenlítés a 8. minutumban: hiába védett egy közeli lövést Hetényi, a kipattanót Miskolczi a válogatott kapus lábai között a hálóba tette. Az egalizálást követően is rendkívül lüktető volt a játék, egyik és másik kapu is gyakran forgott veszélyben. György József csapata több alkalommal is a középső harmadban szerzett korongot, amiből ígéretes lehetőségeket alakíthatott ki. Az egyik támadás végén Gőz került helyzetbe, és első próbálkozását bravúrral hárította Duschek, azonban a kipattanót a levegőből kapásból visszaütötte a kapuba. A játékvezetők visszanézték az esetet, mert felmerült a magasbot gyanúja, azonban szabályosnak ítélték a találatot, így a 14. perben újra előnybe került a DEAC. Érezhetően megzavarta a miskolciakat az újabb bekapott gól, ennek eredményeképpen néhány perccel később Klimek távoli lövését követően tovább nőtt a debreceni előny, immár 3–1 volt az állás. A borsodiak azonban nem adták fel, a harmad utolsó percében Hyvarinen próbálkozott némileg váratlanul, meg is lepte Hetényit, akinek ismét a lába között csúszott be a korong. Így egygólos debreceni vezetésnél mentek szünetre a felek.

A fordulást követően továbbra is sok volt a kapura lövés mind a két oldalon, azonban a gólok nem jöttek úgy, mint az első harmadban. A miskolciak mintha élesebben jöttek volna ki az öltözőből, több alkalommal is meg tudták zavarni az egyetemistákat már a saját harmadukban. Ennek meg is lett az eredménye: Walker gyönyörű passzával hatalmas helyzetbe hozta a japán Setót, aki tökéletesen lőtte ki a rövid felső sarkot. Azonban a játékvezetők érvénytelenítették a találatot, mert a DVTK szabálytalanul cserélt, így nemhogy gólt nem szereztek, de még egy 2 perces kiállítással büntették az együttest. A DEAC ezt az előnyt ki is használta, Dalecky fantasztikus keresztpasszát egyből rátűzte Spirko, amit Duschek nem is tudott hárítani. Nagyon sokba került tehát a diósgyőri hiba, hiszen 3–3 helyett 4–2 lett az állás. Az események alakulása érezhetően megfogta a miskolci együttest, és a második szünetig már nem tudtak igazán nagy helyzetet kialakítani, az egyetemi gárda így kétgólos előnnyel várhatta az utolsó játékrészt.

A végső 20 perc folyamán egyre idegesebbnek tűntek a borsodiak, hiszen fogyott az idejük az egyenlítésre. A DEAC igyekezett tartani a korongot, hogy minél kevesebb lehetősége legyen az ellenfelüknek. Azonban Kuleshov – kicsit feleslegesnek tűnő – kiállítását követően a Jegesmedvék kihasználták a negyedik emberelőnyös helyzetüket. Seto passzából Doetzel tökéletesen lőtte ki a rövid alsót, megtalálta a korong az utat Hetényi mamutja mellett a kapuba. Ezzel a 48. percben feljött egyre a DVTK, úgyhogy teljesen nyílt volt a meccs a hajrá kezdetét megelőzően. Az idő múlásával egyre inkább kitámadtak a miskolciak, ezzel viszont megnyílt a kontrák lehetősége György József fiai előtt. Egy ilyen szituációban tudott meglógni Sági, aki egy az egyben vezethette Duschekre a korongot, és be is lőtte a ziccert három perccel a vége előtt, ismét kettőre növelve előnyüket. A végéig már nem változott az állás, ami azt jelenti, hogy 5–3-as győzelmével ismét bejutott a kupadöntőbe a DEAC. Ellenfelük a 17 óra 15 perctől kezdődő Fehérvár–FTC összecsapás győztese lesz.

Bakos Attila