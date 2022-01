Mint arról beszámoltunk, a DVSC labdarúgócsapata 1–0-ra megnyerte az idei második, egyben utolsó felkészülési mérkőzését a bajnokság folytatása előtt az ukrán FC Minaj ellen. A Nagyerdei Stadionban lejátszott összecsapásra a csaknem legerősebb kezdőcsapatával futott ki a hajdúsági együttes, a védelmet leszámítva. A hátsó négyesből hiányzott Korhut Mihály, Ferenczi János, Baranyai Nimród és Bévárdi Zsombor is betegség, illetve sérülés miatt. A találkozó egyetlen gólját a piros-fehérek támadója, Ugrai Roland szerezte a 36. percben. A találkozón debütált az új igazolás is, Dorian Babunskimintegy fél órát kapott, amely alatt lehetőségei is adódtak a gólszerzésre.

1–0-ra a legnehezebb nyerni

Az összecsapást követően Pávkovics Bence, a DVSC védője nyilatkozott a Hajdú-bihari Naplónak. – Jó mérkőzés volt, egy masszív csapattal játszottunk. Láthattunk remek megoldásokat az együttesünktől, de hibáink is akadtak azért, ezeket a jövő héten igyekszünk kijavítani. 1–0 lett a vége, azt mondják ekkora különbséggel a legnehezebb nyerni. Hátul ismét sikerült nulla kapott góllal lehozni a meccset, ezt szeretnénk majd a Kisvárda ellen is megismételni. Nem volt sok helyzete az ukrán csapatnak, ha kicsivel pontosabbak vagyunk, akkor nagyobb is lehetett volna a különbség – mondta a Loki focistája.

Pávkovics hozzátette, hogy főpróbának kiváló volt a folytatás előtt, de jó lenne, ha mindenkire lehetne számítani a keretben. – Szerencsére mindig volt legalább 14 játékos, így két edzőmeccset tudtunk játszani a felkészülés alatt. Mindenki be van oltva, akik elkapták a koronavírust azoknak sem voltak komolyabb tüneteik, reméljük, hogy a következő teszt után mindannyian negatívak leszünk. Nehéz helyzetben volt a hátsó alakzatunk, szokatlan összetételben, kényszerpozíciókban játszottak többen is, de tréningeken próbálunk az ilyen eshetőségekre is felkészülni – fogalmazott a fiatal hátvéd.

A futballista beszélt a tavaszi szezonnal kapcsolatos várakozásairól is. – Jónak érzem a csapatot. Sajnos én kevesebbet játszhattam az ősszel a sérülésem miatt, de az utolsó mérkőzéseken visszatértem, s ezeken, úgy éreztem, hogy elég stabilak voltunk, taktikailag is fejlődtünk, valamint sokkal célratörőbb futballt játszunk. Reméljük, hogy ezt a teljesítményünket át tudjuk menteni a szezon második felére is – zárta gondolatait Pávkovics Bence.

Nagy intenzitás

A Loki vezetőedzője, Joan Carrillo is értékelte együttese teljesítményét a Naplónak. – Örülök a győzelemnek természetesen, de ezért nem osztanak három pontot. Előzetesen szerettem volna intenzitást látni a srácoktól a mérkőzésen, ezt teljesítették is. A védekezésünk rendben volt, nem sok lehetőséget hagytunk a Minajnak, Ugrai góljával pedig sikerült megnyerni az összecsapást. A koronavírus miatt hiányoztak többen is a keretből, ez megnehezítette a helyzetet, de ez nem lehet kifogás. A következő hét a Kisvárda elleni felkészülés jegyében fog telni. Nem lesz könnyű találkozó az sem, hiszen a szabolcsiaknak remek gárdájuk van, és jól szerepelnek az idei kiírásban – fogalmazott a vezetőedző. A már említett Debreceni VSC–Kisvárda NB I.-es bajnoki találkozó szombaton lesz 17 órától a Nagyerdei Stadionban.

Arany Balázs

A tények

DEBRECENI VSC–FC MINAJ 1–0 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion

DVSC: Gróf – Poór, (Nikolics 85.), Pávkovics, Deslandes, (Bényei 46.), Charleston, – Soltész (Pintér 67.), Varga, Baráth, Ugrai, (Gyönyörű 61.), – Szécsi, (Babunski Do. 61.), Dzsudzsák, (Babunski Da. 61.)

Vezetőedző: Joan Carrillo

Gól: 1–0 Ugrai (36.)