Battai Sugár Katinka szombati junior világkupa-győzelmét követően vasárnap sem maradtak izgalmak nélkül a debreceni vívósport szerelmesei – olvasható az Interfencing Debrecen SC közleményében.

Az élre természetesen a lengyelországi U20-as világkupa kívánkozik. A női kardcsapat, az előző nap remeklő Battai Sugár, Keszei Kíra és Szűcs Luca alkotta trió, Beviz Dorottyával kiegészülve, szokatlan időpontban már reggel 8-kor megkezdte a küzdelmeket. Az első mérkőzésen a törökök ellen magabiztos 45-21-es győzelemmel melegítettek a lányok az oroszok elleni örök klasszikusra. A jó erőkből álló orosz csapat sem járt jobban, mint a török, ugyanis 45-28-as vereséget követően az alsó ágon folytathatták, míg a magyarok az éremért küzdhettek tovább.

Forrás: Interfencing Debrecen SC-archív

A dobogó ezúttal azonban nem jött össze, hiszen az olaszok elleni elődöntőben és a franciák elleni bronz mérkőzésen egyaránt 45-44-es vereséget szenvedett a válogatott. A Magyar Vívó Szövetség honlapja ugyanakkor külön kiemelte az Interfencing Debrecen SC tehetségének, Battai Sugár Katinkának a teljesítményét, aki minden mérkőzését pozitív találat aránnyal tudta befejezni. A négy mérkőzésen mindösszesen 34 találattal adott többet ellenfeleinek, mint amennyit elszenvedett.

A délutáni férfi versenyen K. Szabó Mátyás és Bányay Marcell léptek pástra. Mindketten magabiztosan jutottak tovább a csoportjukból. K. Szabónak a főtáblára jutásért honfitársával, Vígh Benedekkel kellet megküzdenie. A Vasas rutinos versenyzője most jobbnak bizonyult a debreceni tehetségnél. Bányay a tábla első mérkőzésén az olasz Veccia Scavalli ellen nyert. A következő asszójában ugyan hiába vezetett végig, a román Nitu 15-13-ra felülmúlta. Bányay Marcell az 57., K. Szabó Mátyás a 82. helyen zárta a 156 fős sosnowieci világkupát. Előbbi 2, utóbbi 1 világranglista ponttal gazdagodott.

Forrás: Interfencing Debrecen SC-archív

Lengyelországtól messze, azonban Debrecenhez nagyon is közel, Szolnokon rendezték meg az idei év felnőtt vidékbajnokságát. Az Interfencing Debrecen SC kardvívói remekeltek a megmérettetésen. Férfi kardban debreceni házidöntőt hoztak a küzdelmek, ahol Sápi Vince 15-5 arányban győzte le Czill Somát. Tóth Tamás is döntőbe jutott, ahol az előkelő 5. helyen végzett. A Czill, Gulyás Bendegúz, Tóth és Sápi alkotta debreceni kvartett nagy meglepetésre csak ezüstérmet szerzett a csapatversenyen. A hölgyeknél Fekete Ágnes ezüst-, Falucskai Márta bronzérmet nyert.

– Örülök Sugár hétvégi győzelmének, de nem mehetek el szó nélkül a többiek teljesítménye mellett sem. Ahhoz, hogy junior világkupán indulhasson valaki, a magyar rendszerben a legjobb 12 között kell végeznie, amihez hazai válogatón kell érmeket nyerni a sportolóknak. Klubunkból öten is indulhattak Sosnowiecben. Ilyen még nem volt korábban a debreceni vívósport történetében. Továbbra is hisszük, hogy minél szélesebb és minőségibb versenyzői bázissal rendelkezik egyesületünk, annál erősebb és jobb eredményeket fognak elérni vívóink a magasabb korosztályokban is. Remek példa erre a felnőtt vidékbajnokság, ahol csak utánpótlás vívókkal nyertünk egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet. Ezzel a teljesítménnyel természetesen az Interfencing Debrecen SC lett a legeredményesebb debreceni klub a vidék OB-n. Gratulálok sportolóinknak! – értékelte a látottakat Dávid László, az egyesület edzője.