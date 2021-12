Planéta Szimonetta úgy fogalmazott, nagyon rossz úgy kikapni, ahogyan a magyar női kézilabda-válogatott hétfőn elveszítette a Németország elleni mérkőzést a spanyolországi világbajnokság csoportkörének utolsó fordulójában – írja az MTI.

– Nagyot küzdöttünk, hogy vissza tudjunk jönni, de sajnos a legvégén nem jött össze az egyenlítés. Náluk volt az előny, ennek tudható be, ha nálunk dadogott a labda, hiszen lélektanilag mindig az van előnyben, aki vezet. Nagyon rossz így kikapni – nyilatkozta a 25-24-re elveszített meccs után a Debrecen védekező-specialistája.

A németek a szünetben már 14-9-re vezettek, és bár a magyarok a második félidő elején 16-16-nál egyenlítettek, a vezetést nem tudták átvenni, és az utolsó tíz perc ismét az ellenfélnek sikerült jobban.

A német csapat ezzel megnyerte az E csoportot és a maximális négy pontot viszi magával a granollersi középdöntőbe, a magyarok pedig kettőt.

Planéta megjegyezte, a hétfői mérkőzésen a védőfaluk kemény volt, és az ellenfél lerohanásait és gyors középkezdéseit is meg tudták oldani, tehát amire készültek védekezésben, azt sikeresen kivitelezték. – Most volt a legtöbb eladott labdánk, technikai hibánk, és megremegett a kezünk. Talán a fáradtságnak tudható be, mert eddig nem volt ránk jellemző mindez – jegyezte meg.

A mezőny legjobbjának megválasztott Bíró Blanka 38 lövésből 15-öt kivédett.

A Ferencváros kapusa elismerte, nagyon sok technikai hibájuk volt elöl, pedig tudták, hogy ezeket a németek könyörtelenül ki fogják használni, hiszen nagyon gyorsan futó csapatról van szó. – A szünetben próbáltuk rendezni a sorokat, a második félidőben óriási dolog volt, hogy egyenlíteni tudtunk, és onnantól kezdve folyamatosan tartottuk a döntetlen körüli eredményt. Lélektanilag óriási előny és megnyugvás lett volna, ha sikerül előnybe kerülnünk – nyilatkozta. Bíró hozzáfűzte, nagyon sajnálja, hogy a végjáték nem sikerült jól, és sokkal élesebb második félidő kell ahhoz, hogy minél tovább versenyben tudjanak lenni. – Remélem, ezekből a meccsekből is tanulunk és a későbbiekben a javunkra tudjuk fordítani. Nagyon bízom benne, hogy az eddigiekhez hasonlóan ezután is meccsről meccsre fejlődni fogunk – mondta. A csoportkörre visszatekintve a kapus úgy fogalmazott, nem megbántva a cseheket és a szlovákokat, de a magyarok tulajdonképpen a németek elleni mérkőzéssel csöppentek bele a világbajnokságba, hiszen az első két találkozójuk sokkal könnyebb volt.

A magyarok Szlovákiát csütörtökön 35-29-re, Csehországot szombaton 32-29-re győzték le, így az E csoport második helyén végeztek. A középdöntőben szerdán 20.30-tól Dánia, pénteken 18 órától Kongó, vasárnap 18 órától pedig a Koreai Köztársaság lesz az ellenfelük, a negyeddöntőbe az első két helyezett kerül.

A középdöntő III. csoportjának állása: 1. Dánia 4 pont (68-41), 2. Németország 4 (56-45), 3. Koreai Köztársaság 2 (60-58), 4. Magyarország 2 (56-54), 5. Csehország 0 (50-63), 6. Kongó 0 (41-70)