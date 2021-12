A szoboszlói együttes friss feljutóként kezdte az új idényt a felsőbb osztályban, így lapunk arra is kíváncsi volt, mennyire más szint ez az osztály a megye I.-hez képest. – Az NB III. már egy félprofi közeg, ahol a körülményekben és a játékosok hozzáállásában is mérföldnyi különbségek vannak. A játék intenzitását megszokni nekem is több mérkőzésbe telt, azonban azt gondolom, kiváló formában futballozom az utóbbi időben – taglalta az ifjú titán, aki a helyi szurkolóknak is hatalmas köszönettel tartozik.