A Hajdúsámson bravúros módon hazai pályán veretlen maradt, és mindössze hat pont a lemaradása a harmadik helyezett Kabai Meteorit SE mögött. A Hajdú-bihari Napló a sámsoniak játékos-edzőjét kérdezte, hogy milyen célokkal vágtak neki nyáron a szezonnak, és ezekből miket sikerült megvalósítani.

– Az első hat hely valamelyikét szerettük volna megszerezni, de bizakodásra ad okot, hogy féltávnál a negyedik pozíciót foglaljuk el. Többé-kevésbé elégedettek lehetünk, bár akadtak mérkőzések, melyeken sajnos pontokat hullajtottunk, de ez benne van a sportban. Ebben a tavaszi szezonban mindenképp szeretnénk javítani – emlékezett vissza Halász Zoltán, aki szerint egy jó felkészüléssel akár a dobogós helyek egyikét is el tudja csípni az együttese. A rutinos futballista kiemelte, hogy a legjobb mérkőzésüket a Nyíradony ellen játszották, amelyen 6–0-ra diadalmaskodtak.

Fontos a jó felkészülés

Lapunk arról is érdeklődött a szakembernél, hogy a felkészülési időszak alatt miben kell javulnia az együttesének, valamint hogy várható-e játékosmozgás a télen. – Egy jól felépített alapozás kulcsfontosságú lehet minden csapatnál. Mi is ezt tervezzük, január 11-én fog találkozik majd először a csapat, aztán a hathetes programban szeretnénk öt edzőmérkőzést is játszani. A legfontosabb, hogy előreláthatólag nem lesznek távozóink, a másik oldalon pedig pár játékossal kapcsolatban állunk, de velük még nem sikerült megegyezni – ismertette terveit a tréner. Azt fontosnak tartotta megjegyezni, ha a csapat védekezését sikerül magasabb szintre emelni, akkor az őszinél is jobb eredményben bízhatnak Hajdúsámsonban.

A jó közösség a siker kulcsa

A Napló arról kérdezte Halász Zoltánt, hogy kit tart az ősz legjobb játékosának csapatában. – Nem szeretnék senkit kiemelni, hiszen a labdarúgás csapatsport. Annak természetesen örülök, hogy voltak nagyszerű teljesítmények és az új játékosok hamar beilleszkedtek. Nagyon erős közösséget alkotnak a futballisták, és szerintem ez lehet a jó szereplésünk kulcsa. Mérkőzések után például sokszor összeülünk és értékeljük a látottakat – árulta el zárásképpen az ambiciózus szakember, aki bízik benne, hogy a tavasz első mérkőzésén a BUSE ellen sikeresen kezdik majd a szezon második felét.

Orosz Krisztofer

A Hajdú-Bihar megyei I. osztály állása

1. Balmazújvárosi FC 15 12 2 1 53–12 38

2. Monostorpályi SE 15 11 3 1 51–18 36

3. Kabai Meteorit SE 15 10 2 3 37–15 32

4. Hajdúsámson 15 8 2 5 52–30 26

5. Sárrétudvari KSE 15 7 2 6 25–23 23

6. DEAC II. 15 6 5 4 33–19 23

7. DASE 15 6 2 7 25–29 20

8. BUSE 15 6 2 7 23–29 20

9. Püspökladányi LE 15 6 2 7 27–40 20

10. DSC-SI 15 5 4 6 30–38 19

11. Hajdúnánás FK 15 4 7 4 28–26 19

12. Hajdúböszörményi TE 15 5 2 8 23–36 17

13. Nyíradony VVTK (-1 pont) 15 5 3 7 22–35 17

14. Derecskei LSE 15 3 5 7 21–34 14

15. Bocskai SE 15 2 2 11 25–52 8

16. Egyeki SBSE 15 0 3 12 19–58 3