– A diadal ellenére sok hiba csúszott be a játékunkba, ami betudható annak, hogy ez volt a szezon első tétmérkőzése. A budaörsiek sok helyzetet dolgoztak ki, de szerencsére Torma Lilla kiválóan védett. Az ívelésekkel gyakran keresték a centerüket, erre most is figyelnünk kell. Szerintem a hétvégi találkozó újra kiélezett lesz, az fog dönteni, hogy melyik gárda sáfárkodik jobban a lehetőségeivel. Ebben az idényben eddig csak egyszer botlottunk, mindent megteszünk azért, hogy ez sokáig így is maradjon. A kisebb-nagyobb sérülések ellenére meggyőző teljesítményt nyújtunk, fizikálisan és taktikailag egyaránt felkészültek vagyunk. Meggyőződésem, hogy jó irányba haladunk – nyilatkozta a deac.hu-nak Tóth Anita.