Elvégezte az UEFA „A” minősítésű edzőképzőt, és már a DVSC-hez is ebben a szerepkörben csatlakozott, tehát videóelemzőként és pályaedzőként is jelen van a mindennapokban. A dvsc.hu elsőként tréneri pályafutásának kezdetéről kérdezte. – Játékosmegfigyelőket kerestek a Videotonhoz, és úgy éreztem, ezzel a lehetőséggel élnem kell. Tucatnyi jelentkezőből kettőnket választottak ki, az akkori pályaedzőnek, Joan Carrillónak kellett leadnom a riportjaimat, én pedig megszerettem ezt a munkát, és éreztem, hogy egyre több pozitív visszacsatolást kapok, később például a szövetségnél, korosztályos válogatottaknál is dolgoztam. Amikor Joan lett a vezetőedző Fehérváron, engem választott videóelemzőnek. Ezt követően folyamatosan figyelmet fordítottam a szakmai fejlődésemre, jelenleg is részt veszek egyetemi képzésben – mondta Czuczi Mátyás, akit arról is kérdeztek, miben különbözik a magyar foci az által megismert külhoni bajnokságoktól.