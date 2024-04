több országosan is elismert alkotó született és alkotott Debrecenben, olyan személyek, mint Csokonai Vitéz Mihály, Szabó Magda és Fazekas Mihály. Mások az életük egy szakaszát töltötték a cívisvárosban, köztük Tóth Árpád is, aki hároméves volt, amikor ide költöztek – később ki is tudott itt bontakozni.