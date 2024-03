Madárshow-val egybekötött gólyaelengedést szervezett a Hortobágyi Madárkórház a március 15-ei hosszú hétvégén. A Haon stábja szombaton délelőtt látogatott a helyszínre. Már a kapuban Ragacs, a barátságos sólyom fogadta a vendégeket. Gondozója arra biztatott bennünket, nyugodtan simogassuk meg a madarat, nem fog bántani, mivel az évek alatt hozzászokott az emberek közelségéhez.

A gólyák elengedése előtt Imre István sólymát csodálhatták meg az érdeklődők

Forrás: Kiss Annamarie

A főbejárat előtti téren kíváncsi gyerekek és szülők gyűrűje fogta közre Imre István madarászt. A Földesi Madársuli alapítója papagájt, baglyot, sólymot és héját is hozott magával. Már az előadások is szórakoztatóak voltak: Jenő, az egyik hímsólyom még udvarolni is kezdett gazdájának. Megtudtuk többek közt, hogy a bagoly rendkívül kényes arra, ha a tollát simogatják, egy-egy ilyen bemutató után alaposan megtisztítja magát a zsíros emberi ujjak érintésétől.

Csak a legbátrabbak nyerhetnek

A héják sem úgy ismerkednek, mint Ady Endre Héja-nász az avaron című versében. A ragadozó madarak esetében a tojó párválasztáskor azt a hímet részesíti előnyben, aki minden nap fog neki egy galambot, megpucolja, és elviszi nászajándékba.

A valóságban többszöri próbálkozásra érik el céljukat, a hím ugyanis minden alkalommal csak ledobja az eleséget szíve választottja elé, majd gyorsan továbbáll. Ha a nőstény ugyanis utolérné, meg is ölné. Miután a tojó néhány nap után ráébred, hogy van egy nála erősebb egyed, akit nem tud elkapni, meglátja benne a potenciális, védelmező férfit.

Az előadást interaktív bemutató követte, a gyerekek és a felnőttek sorfalat álltak, és testközelből nézhették végig a sólyomröptetést. Volt ugyan, akinek az orrát meglegyintette a madár szárnya, de mindenki állta a bátorságpróbát. A legmerészebbek pedig vállukon vagy karjukon is tarthatták a madarat, aki pedig még vakmerőbb volt, betérhetett a gólyareptetőbe, ahol több tucat madár sétálgatott vagy repkedett. A gólya ugyan nem ragadozó madár, a fenyegetést itt az jelentette, hogy „megjelölhetik” a hívatlan látogatókat.

A déli harangszó a nagyröpde melletti kunhalomra szólított minket, ahol dr. Déri János, a Hortobágyi Madárkórház vezetője népi viseletben fogadta a gólyaelengedésre érkezetteket. Hat madár várta az előzetesen jelentkezőket, hogy életük első röptetésének rituáléját végrehajtsák. Végül olyan sok gyermek szeretett volna része lenni az élménynek, hogy kisebb csapatok alakultak, hogy útjukra bocsássák a gólyákat.