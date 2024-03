Gyerekkoromban két nagy álmom volt. Az első, hogy kamionsofőr legyek, amikor megláttam egy amerikai kamionos konvojt egyből tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. 1980-ban pedig megismertem a legendás ausztrál zenekart, az AC/DC-t, ettől kezdve a másik álmom pedig az lett, hogy Bon Scottot megszemélyesítve én is tudjak ilyen számokat színpadon előadni egy zenekarral.

– kezdte történetét.

Az amerikai álom

Minden kezdet nehéz – tartja a mondás, és nem volt ez másképp János esetében sem. Miután kiutazott Amerikába, először tetőfedőként kezdett el dolgozni, közben folyamatosan kamionos munkákat keresett. Végül megkapta egy helyi, román származású vállalkozó telefonszámát. „Lent vannak San Diegoban, van vagy 25 kamionja, mindig keres sofőröket” – hangzott az intelem.

Felhívtam, mondtam neki, hogy munkára szeretnék jelentkezni. Nem volt tartózkodási engedélyem, sem kamionom, sem gyakorlatom, ráadásul lejárt a magyar jogosítványom is, és angolul sem tudtam. Lényegében az összes negatívumot felsoroltam neki, amit lehetett. De elmondtam, hogy kamionsofőr szeretnék lenni, ez az álmom

– emlékezett vissza.

Felidézte, a vállalkozó mindezekre hosszasan hallgatott, majd egyszer csak annyit felelt: „Jól van öcsi, csináld meg a jogsidat, adok neked munkát”.

– Utólag visszagondolva nem is tudom, hogy kapartam ki ezeket a dolgokat. Az biztos, hogy mentem utána, mert ezt akartam csinálni. Megcsináltam a jogosítványt, majd a papírok rendezése után munkába is álltam – fogalmazott János.

Talán nem is meglepő, hogy stúdiónkban nosztalgiával, de felvillanyozva beszélt a mögötte hagyott mozgalmas évtizedekről, az élettörténetéről. Szinte mesebeli, ahogy kitartással és kemény munkával valóra váltotta álmait a debreceni rocker. A beszélgetést egyébként izgalmassá tette az is, hogy az élménybeszámolót színesítendő magával hozott több tucatnyi fotót is. A képeken keresztül felejthetetlen történeteket és emlékezetes pillanatok elevenedtek meg, melyeket a podcast beszélgetés során meg is osztott velünk.

Megemlítette, hogy Los Angelesben találkozott egy olyan kamionnal, ami korábban Debrecenben is járt.

– 1992-ben szerepelt a Napló hasábjain egy német származású amerikai sofőr, aki saját kamionjával jött Európába. 1994-ben amikor kimentem Amerikába Los Angelesbe, akkor az volt a hobbim, hogy kamion stoppokban fotóztuk és szemléztük a pihenő gépeket. Los Angelesben kiszúrtam az egyiket, hogy nekem ez ismerős valahonnan. Beugrott, hogy ez volt Debrecenben a Naplóban – emlékezett vissza.

János szenvedélye a sokezredik monstrum láttán sem hagyott alább. Sőt, idővel saját kamionjaival rótta már az országutat. Több kamionos történetet és fényképet is megosztott még velünk életének amerikai időszakából.

Kamionjai megjelenése mellett a világhírű ausztrál zenekar, az AC/DC rajongói sem tudtak szó nélkül elmenni.

Kamionjaival is következetesen őrizte kedvenc énekese emlékét

Forrás: Szedlják János

Az amerikai éveket emlegetve persze szó esett az amerikai életérzésről is, kitért országúti élményeire is.

Belépünk például egy étterembe. A pincérnő sürög-forog, szól a country, vagy a rock and roll. Nagyon sok helyen megfordultam, sokszor megálltam kis vidéki éttermeknél, puboknál is, nem csak a kamion stopoknál. Volt, ahol térdig érő szalma fogadott, a másiknál bokáig mogyoróban jársz, tényleg ezerféle-fajta van, nagyon hangulatos helyek ezek

– idézte fel.

Színpadra vágyott

Zenekaros élete kezdetét is egy pubból számítja, ekkorra azonban már az államokat elhagyva, Torontóban élt az ambiciózus debreceni sofőr. Elmondta, szinte megállás nélkül dolgozott, éjt nappallá téve, jellemzően a hétvégék alkalmával is úton volt. Másfél év után viszont úgy érezte, hogy kiengedi a gőzt, leereszti a fáradt olajat. 2006-ot írtunk ekkor, Toronto belvárosában egy blues pubban talált rá egy szórólapra, amelyen zenekarok és zenészek keresték egymást. Jelentkezett egy meghallgatásra, ekkor indult el életének zenekaros fejezete.

Podcast beszélgetésünkben kendőzetlenül beszélt erről az időszakról is. Felidézte, a közte és a legendás ausztrál énekes közötti hasonlóság a rajongók között is osztatlan sikert aratott.

Szedlják János és Ronald Belford "Bon" Scott, az AC/DC legendás énekese

Forrás: Szedlják János / Gettyimages.com

Mozgalmas évek

A páratlan életút emlékét nem csupán Róka, de az évek alatt begyűjtött AC/DC relikviák és amerikai ereklyék is őrzik. A beszélgetésünk után debreceni otthonában bepillantást engedett gyűjteményébe, amelyben – nem meglepő módon – kamionos emléktárgyak is fel-felbukkantak. Az éves AC/DC konferenciák gyakori vendége volt, találkozott a korszak nagyjaival, köztük Brian Johnsonnal is. Autentikusan őrizte Bon Scott emlékét, így aligha meglepő, hogy helyett kapott az AC/DC Enciklopédiában is.

Szedlják János és leánya az AC/DC enciklopédia Bon Scottnak emléket állító részében

Fotó: Molnár Péter

A könyveket lapozva és a történetét hallva újra és újra rácsodálkozunk, milyen messze viheti az embert a kalandvágy és a céltudatosság. Olyan emléktárgyak kerültek még a szemünk elé Amerika távoli szegleteiből, mint számos ritka és különleges lemez, de még Bon Scottot ábrázoló plakátok is. Látva azt, hogy milyen nagy becsben tartja ezeket, egészen bizonyos, hogy a világ bármely pontján kapkodnának ezek után más gyűjtők is.