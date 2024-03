Március 15-én ünnepli 51. születésnapját a Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás, a zenekar pedig több fronton is megemlékezett az alkalomról. Egyrészt a Facebookjukra két vagány képet is feltettek Fejesről, amik alá csak úgy záporoznak a reakciók és a jó kívánságok, másrészt az Instagramjukra is posztoltak egy videót, amin eddig sosem látott dolgot tettek Sidiék. Előbb a Facebook:

Szóval az instás videóban a pénteki próbáról jelentkezett be a zenekar, Lukács Laci pedig előhúzott egy tankcsapdás felespohárkészletet, amit aztán megtöltöttek whiskyvel, és koccintottak a dobos egészségére.

Arról is beszélnek, hogy próbán egyébként ssoem szoktak inni, de ez a mostani kivételes alkalom.

Fejes a videóban mindenkinek köszönetet mondott, aki valamilyen formában felköszöntötte, megjegyezve, hogy nem tud majd mindenkinek egyesével válaszolni az üzenetekre.

Fejes Tamással nem túl régen készítettünk interjút, amiből kiderül többek között, hogy már a gyerekkorában sem állt tőle távol a seftelés és hogy miként építette fel a vállalkozásait.