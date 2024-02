Egy 1960-as évjáratú oldtimer Barkast kínált eladásra tulajdonosa a TV2-n futó Kincsvadászok pénteki adásában. A BorsOnline beszámolója szerint a ritkaság végül elkelt, de csak a Tankcsapda dobosának, Fejes Tamásnak köszönhetően. A műsorban licitálóként rendszeresen részt vevő Fejes ugyan nem vette meg a kocsit, felhívta viszont egy barátját, hogy érdekelné-e a kilencmillióért árult tűzpiros járgány.

– Én még kérek egy utolsó esélyt tőled, van egy nagyon jó barátom, aki autógyűjtő, szerintem őt ez az autó érdekelni fogja Megpróbálom neked ezt a kocsit most eladni, hogyha benne vagy. Mondok neki tízmilliót, és akkor egy egyest leadsz nekem – poénkodott a debreceni zenész, aki ezután elküldte ismerősének a kocsiról készített fotókat, majd azonnal tárcsázott.

Küldtem neked egy Barkas típusú csőrös autót, a Kincsvadászok című műsorban vagyok, ezzel az autóval elmentem egy nyolc milliós licitig, annyiért nem adja a tulajdonos. Kilencért már igen, de szerintem a dupláját éri. Téged érdekel, meg akarod venni?

– idézte Fejest a lap, Az üzlet végül összejött.

Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa volt a közvetítő

Forrás: TV"2

Érdekesség, hogy az autót a debreceniek is jól ismerhetik: a Barkas a Csapó utcai bevásárlóközpontban volt a karácsonyi dekoráció része, sőt csokigyűjtő akcióban is részt vett. A jótékonykodók az épület emeletéről csúsztathatták a platójára az édességeket, mint az a lenti képen is látszik.