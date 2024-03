Nyílt próbával és kulisszajárással készül a bábszínházi világnapra a Vojtina Bábszínház március 21-én, csütörtökön. Mivel ez a meteorológiai tavasz első napja is, a nyílt próbán arra is fény derül, hogy a bábszínház hamarosan bemutatandó Zozó, a magányos szörny című új előadásának nyílt próbáját is megtartják – derül ki az intézmény keddi közléséből. O. Horváth Sári rendező és a Vojtina bábművészei az előadás elkészültének érdekes, nézőként nem látható fázisairól is beszélgetnek az érdeklődő gyerekekkel és felnőttekkel. A rendező az előadás félórás részletébe enged bepillantást.

A március 21-én 10 órától kezdődő nyílt próbára felnőtteket és 10 évnél idősebb gyerekeket várnak a Vojtina Bábszínház Kálvin téri épületének Színháztermébe.

A sétára vállalkozó, kulisszákra kíváncsi színházbarátok Láposi Terka idegenvezetésével bejárhatják a Vojtina folyosóit, minden zegzugát, megismerkedhetnek a színház működésével, a különböző bábtípusokkal, azok mozgatásával, betekinthetnek a műhelyekbe, a színfalak mögé, láthatnak terveket, maketteket, sőt azt is megtudhatják, hogyan készül el egy báb vagy milyen egy báb tervezői rajza. A kulisszajárást 17 órától a Kálvin téri játszóhelyen tartják.

Mindkét esemény regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 52/418-160-as telefonszámon, vagy a [email protected] címen lehet.

Rajzpályázatot is hirdettek

A bábszínházi világnap alkalmából a Vojtina Bábszínház rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és iskolásoknak. A rajzok témáját a bábszínház előadása, Az égig érő fa adja. Az elkészült alkotásokat a [email protected] címre várják április 30-ig, vagy személyesen is leadhatók a Vojtina Bábszínház Kálvin téri információs pultjába a gyermekek nevével és életkorával ellátva. Az alkotásokat a színház színészei zsűrizik. További részletek a színház honlapján olvashatók.