Czére Béla díjat kapott február elsején a Közlekedéstudományi Egyesület Elnökségétől Balogh Tamás Zoltán a Zsuzsi vasút halála és feltámadása 1977-1978 című tanulmányáért, erről a Zsuzsi Erdei Vasút számolt be a Facebook-oldalán. Mint írják, sokat köszönhetnek a debreceni közlekedéstörténésznek a díjazott tanulmányon túl is, hiszen a Zsuzsi Erdei Kisvasútért Alapítvány kuratóriumi tagjaként az ő közbenjárására került be a Zsuzsi a Hajdú-Bihar Vármegyei Értéktárba.

Február elsején vehette át Balogh Tamás Zoltán a díjat

Forrás: Facebook/Zsuzsi Erdei Vasút Debrecen