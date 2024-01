Köztudott, hogy szinte egymásnak adják a tiszacsegei halászcsárda kilincsét az ismert emberek: mint azt Budai Csaba, a csárdában már több mint 30 éve felszolgáló pincér korábban elmondta, Stohl András színész vagy éppen Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa is rendszeres vendégük. No meg Bodrogi Gyula, aki tavaly áprilisban a 89. születésnapját is a Tisza-parti étteremben ünnepelte.

A Nemzeti Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész szombaton ismét visszatért a csárdába, legalábbis erről árulkodik Pajna Zoltán Facebook-sztorija, amelyben közös képeket posztolt Bodrogival, ahogy épp a vendéglátóhely egyik jellegzetes, piros-fehér kockás terítőjénél ülnek mosolyogva. A vármegyei közgyűlés elnöke emellett a kompról és a fagyos partszakaszról is osztott meg fotókat a bejegyzésben.