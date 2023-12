Forraltbor, forró tea, karácsonyi kalács illata lengte be a Szabadhajdúk terét december 17-én, advent harmadik vasárnapjának délutánján. Miközben az emberek Dandé Melinda énekesnő ünnepi koncertjére gyülekeztek és a Vámospércsi Varrományok téli kollekciói között válogattak, egyre-másra gyúltak ki a főtér fényei, lámpásai, az új adventi koszorú gyertyái, és valahogyan ebben a képlékeny, misztikus félhomályban a betlehem is mintha megelevenedett volna egy-egy pillanatra - olvasható a vámospércsi önkormányzat közleményében.

– Advent. Egy szó, megannyi érzés, emlék és jelentés – kezdte ünnepi beszédét Ménes Andrea polgármester. – Az adventben az egyik legfontosabb dolog számomra, hogy megpróbáljak jót tenni a körülöttem élőkkel. Megpróbálok sokkal türelmesebb lenni. Élvezem az otthont betöltő narancs és fahéj aromáját, és minél több időt töltök szeretteimmel. A város közössége számomra a második családom. Ahogyan otthon viselkedünk, az otthonról hozott szokásainkat óhatatlanul közvetítjük azokhoz az emberekhez, akik sorsáért felelősséget vállaltunk, akikkel együtt örülünk, emlékezünk s tervezgetünk!

Fekete Lajos Péter református lelkipásztor üzenetét a lelki bátorság és a homálytalan hit kulcsgondolatai köré fűzte, megidézve Jézus születésének pillanatait és a 21. századi ember vágyódását a testi, lelki biztonság és bizonyosság iránt:

– Az angyal és a vele lévő mennyei seregek azt hirdetik: „Ne féljetek!” Ne féljetek, emberek! Van nektek Istenetek, ki benneteket úgy szeret! Olyan nagyon, hogy Egyszülöttjét küldte el ebbe a sokszor sötét és félelmetes világba, hogy a szeretet fényével beragyogja a félelemben élő ember szívét és lelkét. Ebben a mai modern, mindent azonnal akaró világban olyan jó meghallani a bíztatást! Lehet, hogy sok nehézség és kérdés, kétség van körülöttünk és bennünk, de van egy Istenünk, aki mindent kézben tart. Téged is, engem is. Mindenkit. Fia által neked is, nekem is megbocsátott, sőt élettel, örök élettel ajándékoz meg. Jön most is, 2023 karácsonyán.

Dandé Melindát régi ismerősként köszönthette a vámospércsi publikum, hiszen számos alkalommal fellépett már a hajdúvárosban. Az ő nyári, napsugaras dalaival avatták fel a rekonstruált főtéri korzót néhány éve, most pedig hópelyhes, karácsonyi melódiákkal készült. Felcsendül előadásában – többek között – Leonard Cohen világhírű zeneszáma, a Hallelujah, de természetesen a klasszikus karácsonyi énekek – így a Josef Mohr és Franz Xaver Gruber jegyezte – Csendes éj méltóságteljes harmóniái is betöltötték a teret, mielőtt nyugodalmas, valóban csendes éj borult a városra.