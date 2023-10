„Veszedelmes árdrágítót” is fogtak a rendőrök a Kisállomásnál a korabeli Néplap egyik 1946-os cikke szerint. A monostorpályi gazda csaknem a hivatalos ár duplájáért adta szekeréről a kukoricát, melyet körbe álltak a vevők. Mire igazoltatták, addigra mind elkelt, ám az árdrágítási törvény miatt még a vevőket is megbírságolták. Innen indult 1948-ban a „színpompás májusi felvonulás”, a végeláthatatlan, boldog tömeg, akik a Szovjetúniót éltették. Más történelemkönyvbe illő jelenetet is megtapasztalt az épület, amikor 1945-ben huszonhat magyar csendőrt tartóztatott fel a debreceni rendőrök. Ausztriába akartak menekülni, ám a Kisállomáson leszállították és őrizetbe vették őket.