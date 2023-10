Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés alelnöke megjegyezte: bár a vármegye önkormányzatának egyik kiemelt feladata a fejlesztések koordinálása, de fontos tevékenysége között szerepel az is, hogy az itt élő emberekről gondoskodjon.

Azért járjuk a településeket, s bonyolítunk le több mint 400 rendezvényt, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a lakosokat és hozzájáruljunk a helyi identitástudatuk erősítéséhez

– fogalmazott. Hozzátette, e célt szolgálták az önkormányzat által kiadott kiadványok, köztük a Hajdú-Bihar vármegye képekben című könyv is, melyből egy-egy példányt most át is adott a fellépő csoportok vezetőinek.