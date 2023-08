Közel százan tanultak, és szereztek bizonyítványt idén a Debreceni Nyári Egyetemen. Az kurzus első két hete után ötvenketten, a második ciklusban negyvenhárman vizsgáztak sikeresen. A tesztek általában írásbeliek voltak, de aki akart, szóban is bizonyíthatta tudását – írta közleményében a Debreceni Egyetem honlapja.

Idén nyáron is a magyar nyelv elsajátítása volt a résztvevők legfőbb célja, de számos érdekes és izgalmas programmal is készült az intézmény. Töretlen a népszerűsége a biciklis kirándulásoknak, az éjszakai városnézésnek, illetve sokan csatlakoztak a zsidó negyed látogatáshoz is.

A szervezők minden évben igyekeznek új programokkal kedveskedni. Petőfi Sándor 200. születésnapja alkalmából meghirdették a „Versek éjszakáját” című kezdeményezést, melynek keretében külföldi diákok szavaltak Petőfi-verseket. A versek, a költészet szeretete összeköti az embereket, többen közönség elé álltak az általuk választott versekkel, egyénileg és kisebb csoportban is.

Évről évre érkeznek diákok a tanfolyamra, akik nem csak a nyelv iránt érdeklődnek, családi gyökereik, rokoni kapcsolataik miatt tanulnak magyarul. A nyári egyetem vendége volt egy olyan kamaszfiú testvérpár, akiknek az édesanyjuk nem csak magyar, egészen pontosan hajdúszoboszlói. Írországban élő fiai a nagymamájánál nyaraltak a kurzus alatt a hajdúsági fürdővárosban. Volt egy német lány, aki megtalálta a munkatáborba hurcolt nagypapájának nevét a hortobágyi emlékoszlopon, volt, akinek a szülei Szerbiában éltek, és otthon magyarul beszélgettek egymással. A nyári egyetem „csúcstartója” valószínűleg Vitéz Fodor Zsuzsa, aki több mint negyven éve jár Debrecenbe magyart tanulni – számolt be róla az unideb.hu.