A Haon Nő a hangerő című könnyűzenei podcastjének legújabb vendége Czapp József volt. A Mikepércsen szolgáló református lelkész pünkösd alkalmából szervez négynapos zenei találkozót a település református templomának kertjében. Az előadók listáján világhírű muzsikusokat is találni, mint Goran Bregovic vagy Tony Lakatos, de sok olyan sztár is fellép, akiket általában a hazai fesztiválok nagyszínpadán láthatunk. Czapp József szerint a hithez és Istenhez azzal is közelebb kerületünk, ha emberi léptékű rendezvényen minőségi és tartalmas beszélgetéseket, találkozásokat élünk meg együtt.

SZD