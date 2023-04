Az esemény résztvevői kedvenc verseiket, idézeteiket írták fel az Élettudományi Könyvtár üvegfalára.

A kezdeményezés 2016-ban indult útjára, azóta minden évben megemlékeznek a legnagyobb hatású költőkről és költeményeikről.

A flashmob amellett, hogy szervesen kapcsolódik a magyar költészet napjához, egyben a II. MUST - Ifjúsági és Egyetemi Összművészeti Találkozó nyitórendezvénye is volt, ahol kihirdették a könyvtár versíró pályázatának eredményét is. A harmadik alkalommal meghirdetett kiírás tematikáját idén Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója adta.

– A DEENK-nek nemzeti gyűjtőkörű könyvtárként kiemelt feladata a kultúraközvetítés, így teret kell adnia az interaktív pályázatoknak. Az volt a célunk, hogy mindenkihez közelebb hozzuk Csokonait és az ő munkásságát, a résztvevők pedig játékos, formabontó módon alkossák újra a kiválasztott műveket. A DEENK színtere és aktív szereplője lett ennek az élénk kulturális párbeszédnek, hiszen a zsűriben kollégáink is részt vettek, a nyertes műveket pedig a könyvtár falain és a közösségi média felületein is viszont lehet majd látni – közölte az unideb.hu-val Bíró-Bácsó Bettina, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár kommunikációs és marketing osztályának vezetője.

A pályázók a DEENK által szakmailag előre kiválasztott és bedigitalizált oldalakat vették alapul műveik megalkotásához, ugyanis idén black-out (vagy satírvers) és képvers formájú verseket várt a DEENK.