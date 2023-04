Hamarosan magyar nyelven is megjelenik Czingula János, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar származású vállalkozó „From Utopia to the American Dream" (Utópiától az Amerikai Álomig) című könyve. A szerzővel Venkovits Balázs, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézetének igazgatója beszélget április 14-én fél 5-től az Amerikai Kuckóban (Debrecen, Bem tér 19/d.). A kötet fordítását a DE BTK fordító és tolmács szakos hallgatói készítették el szakmai gyakorlatuk keretében – adta hírül az unideb.hu.